Der japanische Erdölhersteller und -händler setzt auf die Expertise von Rimini Support für SAP, um seine ECC 6.0-Investition neu aufzusetzen und sie in einen DX-Beschleuniger zu transformieren, um Wettbewerbsvorteile zu erschließen und Wachstum zu generieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support-, Management- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass sich der japanische Mineralölhersteller und -händler Idemitsu Kosan für Rimini Street als langfristigen, strategischen ERP-Support- und Servicepartner entschieden hat. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Rimini Street sein Fachwissen und seine umfangreichen Kompetenzen rund um das Kernsystem SAP ECC 6.0 zur Verfügung stellen. Der Beginn der Partnerschaft mit Rimini Street geht auf das Jahr 2013 zurück, als Idemitsu sich während der Umstellung auf SAP ECC 6.0 für Rimini Support für sein Oracle EBS-System entschied.

Idemitsu Partners with Rimini Street to Support and Enable its Long-Term IT Roadmap and Strategy Built on Top of its SAP ECC 6.0 System

Angesichts der für 2030 geplanten Einstellung des Supports für SAP ECC 6.0 durch den Anbieter beauftragten die Führungskräfte von Idemitsu ein unabhängiges Research-Unternehmen mit der Prüfung, welche Kosten und Auswirkungen eine Umstellung auf S/4HANA für das Unternehmen mit sich bringen würde. Die Führungskräfte von Idemitsu waren sich bereits einig, dass SAP ECC 6.0 ein stabiles, robustes ERP und ein geschäftskritisches System für das Unternehmen ist. Idemitsu entschied sich daher gegen eine Umstellung auf S/4HANA. Stattdessen wurde beschlossen, das Potenzial von SAP ECC 6.0 zu maximieren und die Lebensdauer der Investition in SAP ECC 6.0 durch den Support von Rimini Street zu verlängern.

"Der ausschlaggebende Grund für unseren Wechsel von Oracle zu SAP war vor allem die Flexibilität von SAP ECC 6.0. Unsere Strategie, um Innovationen innerhalb des Unternehmens voranzutreiben und die Geschwindigkeit und Qualität unserer Prozesse zu erhöhen, ist die Erweiterung des Kernsystems um zusätzliche Funktionen, nicht dessen vollständiger Austausch", so Takayoshi Sawai, Deputy General Manager, Abteilung Digital und ICT Promotion bei Idemitsu. "Rimini Street ermöglicht es uns, geschäftlichen Anforderungen Vorrang vor den Vorgaben der Anbieter zu geben und so sicherzustellen, dass unsere Technologie-Roadmap reibungslos umgesetzt werden kann. Dank der Expertise von Rimini Street stellen die von den Anbietern festgelegten End-of-Support-Termine kein Problem mehr dar und wir haben die volle Kontrolle darüber, wie wir unsere Systeme gestalten wollen, damit sie perfekt zu unserer Vision passen."

Idemitsu überarbeitet die Konzeption seines SAP ECC 6.0, um seine DX-Vision voranzutreiben

Idemitsu hat fünf Hauptgeschäftsbereiche: Erdöl, Grundchemikalien, Funktionswerkstoffe, Strom/erneuerbare Energien und Ressourcen. Derzeit findet eine Umstrukturierung in drei Geschäftsbereiche statt, um die Organisation zu vereinfachen und das Geschäftsportfolio zu transformieren.

"Eine Schlüsselkomponente unserer IT-Strategie ist die Transformation von einer isolierten Struktur, die auf Fertigungsstandards basierte, zu einer flexiblen Struktur, die Handel und Dienstleistungen abdeckt. Im Rahmen unserer mittelfristigen Anwendungsstrategie wollen wir eine vorteilhafte Ausgangsposition erreichen, indem wir erforderliche Funktionen hinzufügen, ohne dass dabei die für Versions-Upgrades erforderlichen Zeiten und Kosten anfallen", erklärte Sawai.

Eines der Projekte, in denen das Engagement von Herrn Sawai und seinem Team für eine modulare, schnell anpassbare ERP-Strategie zum Ausdruck kommt, ist die kürzlich erfolgte Umstrukturierung der Buchhaltungs- und Berichtsstruktur. Herr Sawai kommentierte die Initiative wie folgt: "Wenn man versucht, Geschäftsanforderungen an die Funktionen einer Software anzupassen, hat man am Ende ein restriktives Design. Dies war die Philosophie, die uns bei der Überarbeitung unseres ursprünglichen Designs für den Rechnungsstellungsprozess für Distributoren geleitet hat, bei dem SCM und Buchhaltung in einer Instanz kombiniert waren. Dadurch entstanden Lücken und Verzögerungen bei der Berichterstattung. Jetzt stellen wir unser bestehendes SAP ECC 6.0-Release, das von Rimini Street unterstützt wird, neu auf und ergänzen es um weitere Funktionen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Datenqualitätskontrolle und mehr Automatisierung. Die Partnerschaft mit Rimini Street hilft uns dabei, unsere Initiativen zur digitalen Transformation reibungslos voranzutreiben."

Die SAP-Expertise von Rimini Street stärkt die technischen Fähigkeiten und erweitert das Wissen von Idemitsu

Die Pläne von Idemitsu, einen Fahrplan für die Zukunft aufzustellen, umfassen die Verlängerung der Lebensdauer seiner hochgradig angepassten SAP ECC 6.0-Umgebung. Dabei wird sichergestellt, dass diese von Rimini Street und internen Teams ordnungsgemäß gewartet wird und allen Anforderungen und Vorschriften entspricht.

"Die technische Expertise von Rimini Street in allen SAP-Fragen war eine große Hilfe bei der Erweiterung der Fähigkeiten meines Teams, um unsere Systemanforderungen zu erfüllen", so Sawai. "Unser Plan beinhaltet eine langjährige Partnerschaft mit Rimini Street, um sicherzustellen, dass unser missionskritisches System jederzeit verfügbar ist, und um unsere SAP-Investitionen zu maximieren, während wir die zukünftigen Anforderungen des Unternehmens planen."

"Rimini Street Japan setzt sich stark für den Erfolg unserer mittlerweile über 400 regionalen Kunden ein. Wir denken, dass der beste Garant für diesen Erfolg darin besteht, den Führungskräften weltweit wieder mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten und sie unabhängig zu beraten, welche Ziele sie verfolgen und welche Systeme sie dafür einsetzen sollten", so Nobutake Godo, Regional CTO von Rimini Street Japan. "Als bevorzugter externer SAP-Support-Partner für renommierte Kunden wie Idemitsu und viele andere weltweit sind wir stolz darauf, für unsere Kunden greifbare finanzielle und produktive Ergebnisse zu erzielen, die zur Beschleunigung von Innovationen beitragen und ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen."

Erfahren Sie hier mehr über die Neuausrichtung der SAP-Strategie von Idemitsu zur Unterstützung ihrer Vision einer nativen digitalen Transformation.

