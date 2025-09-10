VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BF541080
|303000.000
|39933578.43
|131.7940
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61822818.32
|73.1631
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BQQP9F84
|30900000.000
|2330673900.65
|75.4263
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BDFBTQ78
|18075000.000
|798530212.48
|44.1787
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BYWQWR46
|12750000.000
|977054094.34
|76.6317
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BQQP9G91
|13550000.000
|1051816483.20
|77.6248
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BDS67326
|2020000.000
|133300123.78
|65.9902
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|384824647.47
|61.5719
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|130536432.00
|35.2801
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BMC38736
|55500000.000
|2768431031.99
|49.8816
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|65443124.98
|5.9765
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-09
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|561395516.71
|12.9354
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0000H445G8
|275000.000
|5027151.19
|18.2805
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0002PG6CA6
|22450000.000
|260282355.76
|11.5939
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8416873.61
|24.0482
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000YU9K6K2
|5190000.000
|286221860.44
|55.1487
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5838466.21
|21.6239
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7128121.01
|25.9204
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0005TF96I9
|240000.000
|5064689.35
|21.1029
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000M7V94E1
|20520000.000
|1044321185.81
|50.8928
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000NXF88S1
|840000.000
|16839509.98
|20.0470
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000YYE6WK5
|117050000.000
|6799399563.68
|58.0897
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62256362.76
|24.1866
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44823043.48
|23.5911
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-09
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14210529.12
|23.6842
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-09
|IE0007Y8Y157
|6250000.000
|138961720.89
|22.2339
