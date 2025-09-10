Anzeige
Mittwoch, 10.09.2025
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
10.09.2025
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, September 10

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2025-09-09IE00BF541080303000.00039933578.43131.7940
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-09IE00BF540Z61845000.00061822818.3273.1631
VanEck Gold Miners UCITS ETF2025-09-09IE00BQQP9F8430900000.0002330673900.6575.4263
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2025-09-09IE00BDFBTQ7818075000.000798530212.4844.1787
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2025-09-09IE00BYWQWR4612750000.000977054094.3476.6317
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2025-09-09IE00BQQP9G9113550000.0001051816483.2077.6248
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2025-09-09IE00BDS673262020000.000133300123.7865.9902
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2025-09-09IE00BQQP9H096250000.000384824647.4761.5719
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2025-09-09IE00BL0BMZ893700000.000130536432.0035.2801
VanEck Semiconductor UCITS ETF2025-09-09IE00BMC3873655500000.0002768431031.9949.8816
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2025-09-09IE00BMDH153810950000.00065443124.985.9765
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2025-09-09IE00BMDKNW3543400000.000561395516.7112.9354
VanEck New China UCITS ETF2025-09-09IE0000H445G8275000.0005027151.1918.2805
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-09-09IE0002PG6CA622450000.000260282355.7611.5939
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2025-09-09IE0005B8WVT6350000.0008416873.6124.0482
VanEck Space Innovators UCITS ETF2025-09-09IE000YU9K6K25190000.000286221860.4455.1487
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2025-09-09IE000B9PQW54270000.0005838466.2121.6239
VanEck Circular Economy UCITS ETF2025-09-09IE0001J5A2T9275000.0007128121.0125.9204
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF2025-09-09IE0005TF96I9240000.0005064689.3521.1029
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2025-09-09IE000M7V94E120520000.0001044321185.8150.8928
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2025-09-09IE000NXF88S1840000.00016839509.9820.0470
VANECK DEFENSE UCITS ETF2025-09-09IE000YYE6WK5117050000.0006799399563.6858.0897
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2025-09-09IE000J6CHW802574000.00062256362.7624.1866
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2025-09-09IE0007I99HX71900000.00044823043.4823.5911
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2025-09-09IE000SBU19F7600000.00014210529.1223.6842
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-09-09IE0007Y8Y1576250000.000138961720.8922.2339

© 2025 PR Newswire
