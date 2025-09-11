VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BF541080
|303000.000
|40009700.13
|132.0452
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BF540Z61
|845000.000
|61916664.22
|73.2742
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BQQP9F84
|31150000.000
|2397011476.28
|76.9506
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BDFBTQ78
|18075000.000
|806226304.72
|44.6045
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BYWQWR46
|12800000.000
|984757432.81
|76.9342
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BQQP9G91
|13050000.000
|1038239730.18
|79.5586
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BDS67326
|2030000.000
|134039666.76
|66.0294
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|381720226.01
|61.0752
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BL0BMZ89
|3700000.000
|131084615.22
|35.4283
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BMC38736
|55350000.000
|2782664874.96
|50.2740
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|68123195.50
|6.2213
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-10
|IE00BMDKNW35
|43450000.000
|585249655.64
|13.4695
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0000H445G8
|275000.000
|5015352.21
|18.2376
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0002PG6CA6
|22900000.000
|255563078.50
|11.1600
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0005B8WVT6
|350000.000
|8321859.61
|23.7767
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000YU9K6K2
|5240000.000
|281497678.77
|53.7209
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000B9PQW54
|270000.000
|5734989.18
|21.2407
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7114226.59
|25.8699
|VanEck Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4965660.27
|20.6903
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000M7V94E1
|20570000.000
|1053949941.64
|51.2372
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17245924.76
|20.5309
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000YYE6WK5
|116750000.000
|6919889284.81
|59.2710
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62333658.06
|24.2167
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|44488776.44
|23.4151
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-10
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14105207.91
|23.5087
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-10
|IE0007Y8Y157
|6350000.000
|138041018.93
|21.7387
© 2025 PR Newswire