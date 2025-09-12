Der DAX hat sich am Donnerstag leicht zugelegt. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23.703,65 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte der DAX ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,1 Prozent höher auf 23.722 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss sehr ruhig. Am Nachmittag wird in den USA das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan für September erwartet. Am Vorabend hat Adobe die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
