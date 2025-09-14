Biotech-Boom: Von Krebsheilern bis Cannabis-Deals

Anzeige / Werbung

Die Biotechnologie zählt seit Jahren zu den spannendsten Sektoren an den Finanzmärkten. Getrieben von wissenschaftlichen Durchbrüchen, Kooperationen mit Pharmariesen und der Vision, schwerwiegende Krankheiten völlig neu zu behandeln, eröffnet sie enormes Potenzial. Gleichzeitig bleibt sie ein riskantes Terrain, geprägt von hohen Entwicklungskosten, regulatorischen Vorgaben und der Gefahr von Rückschlägen in klinischen Studien. So wundert es auch nicht, dass der Nasdaq Biotechnology Index seit einem deutlichen Rücksetzer im April dieses Jahres inzwischen auf einem Jahreshoch notiert - 24% höher als im April.

Erfolgsbeispiele mit Signalwirkung

Dass sich Geduld und Risikobereitschaft für Anleger lohnen können, zeigen Unternehmen wie Argenx (ISIN: NL0010832176) und Legend Biotech (ISIN: US52490G1022). Argenx machte mit einer Antikörpertherapie international Schlagzeilen und beweist, dass Biotech-Innovationen nicht nur medizinisch relevant, sondern auch wirtschaftlich hochprofitabel sein können. So realisierte Agenx im Jahre 2024 einen Gewinn von über 85 Mio. $. Legend Biotech wiederum schaffte mit einer richtungsweisenden Blutkrebstherapie, gemeinsam mit Johnson & Johnson, den Zugang zu einem milliardenschweren Markt.

Laut Melanie Schirmer, Redakteurin bei IT Boltwise, sind diese Unternehmen ein Beispiel dafür, wie Anleger durch konsequente Strategie und Ausdauer außergewöhnliche Renditen erzielen können - auch wenn Unsicherheiten zum Alltag in dieser Branche gehören.

Neural Therapeutics: Wachstum durch Doppelstrategie

Ein frisches Kapitel schreibt aktuell Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032). Das Unternehmen verfolgt einen zweigleisigen Ansatz: Einerseits arbeitet es an neuen meskalinbasierten Wirkstoffen zur Behandlung psychischer Erkrankungen, andererseits baut es über Beteiligungen eine starke Position im europäischen CBD-Sektor auf.

Im August 2025 übernahm Neural 30,75% an Hanf.com, einer etablierten deutschen Einzelhandelskette mit 15 Filialen und einem erfolgreichen Online-Shop. Das Unternehmen erzielte 2024 Umsätze in Höhe von 4,9 Mio. Euro bei einer operativen Marge von 13%. Für 2025 wird ein Umsatzplus von rund 40% erwartet.

Diese Akquisition verschafft Neural kurzfristige Erlöse und eröffnet gleichzeitig Spielraum für eine langfristige Expansion. Sollte die deutsche Regulierung Cannabis-Produkten künftig noch mehr Spielraum geben, könnte Hanf.com erheblich profitieren - und Neural als Anteilseigner ebenfalls.

Chancen und Risiken für Anleger

Biotech-Aktien bleiben eine Anlageklasse mit hohen Chancen, aber auch erheblichen Unsicherheiten. Während bahnbrechende Therapien Kursfantasie wecken, gelingt längst nicht jedem Unternehmen der Sprung zur Marktreife. Daher bleibt eine breite Streuung der Investments ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Fazit

Die Biotechnologie bietet weiterhin enormes Wachstumspotenzial. Argenx und Legend Biotech haben bereits bewiesen, wie Durchbrüche Märkte verändern können. Neural Therapeutics erweitert dieses Bild nun um eine neue Komponente: die Verbindung von soliden Einnahmequellen mit der Vision revolutionärer Therapien.

---

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

