The following instruments on XETRA do have their first trading 17.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.09.2025
Aktien
1 KYG4417G1064 Hesai Group
2 DE0005533400 Deutsche Grundstücksauktionen AG
3 CA25244H1055 DiagnosTear Technologies Inc.
4 CA26139R1091 DPM Metals Inc.
5 CA28619K2083 Elemental Altus Royalties Corp.
6 US8173234050 Sequans Communications S.A. ADR
7 CA87670N5010 Taurus Gold Corp.
8 VGG982181114 VCI Global Ltd.
Anleihen
1 ES0840609079 Caixabank S.A.
2 AU3CB0282812 Pacific National Finance Pty Ltd.
3 XS3186908045 Prologis Euro Finance LLC
4 XS3185369454 Medtronic Inc.
5 XS3185662676 ABN AMRO Bank N.V.
6 USP1393HAD00 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
7 NO0013648295 BoldR Group GmbH
8 XS3183164220 Permanent TSB Group Holdings PLC
9 XS3185369371 Medtronic Inc.
10 USU77796AC13 RWE Finance US LLC
11 DE000CZ457G7 Commerzbank AG
12 CH1450810218 HOCHTIEF AG
13 DE000HEL0M87 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
