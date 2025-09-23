Das Instrument S5B NO0010778095 FJORD DEF. GRP. NK 0,70 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.09.2025

The instrument S5B NO0010778095 FJORD DEF. GRP. NK 0,70 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.09.2025 and ex capital adjustment on 24.09.2025



Das Instrument RIHN CH0003671440 RIETER HLDG NA SF 5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2025

The instrument RIHN CH0003671440 RIETER HLDG NA SF 5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.09.2025



Das Instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A.EO-,0125 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2025

The instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A.EO-,0125 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.09.2025



Das Instrument 5J4 FI4000425848 SUMMA DEFENCE OYJ A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.09.2025

The instrument 5J4 FI4000425848 SUMMA DEFENCE OYJ A EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.09.2025 and ex capital adjustment on 24.09.2025





