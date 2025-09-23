Allego und die deutsche Baumarktkette Hornbach kooperieren in Holland: Bis 2026 entstehen an 20 Filialen Schnelllade-Hubs mit insgesamt 160 Ladepunkten. Dank Batteriespeichern und intelligenter Laststeuerung können E-Autos dort auch bei Netzengpässen mit bis zu 150 kW laden. Allego, ein niederländischer Anbieter von Ladelösungen, arbeitet in seinem Heimatland künftig mit der deutschen Baumarktkette Hornbach zusammen. Die beiden Unternehmen wollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net