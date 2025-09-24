VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BF541080
|303000.000
|40192929.26
|132.6499
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BF540Z61
|845000.000
|62134894.57
|73.5324
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BQQP9F84
|32250000.000
|2693340865.59
|83.5144
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BDFBTQ78
|18425000.000
|871123614.92
|47.2794
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BYWQWR46
|12950000.000
|1014818989.71
|78.3644
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BQQP9G91
|13450000.000
|1153827106.99
|85.7864
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BDS67326
|2120000.000
|141469346.82
|66.7308
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BQQP9H09
|6250000.000
|385863487.96
|61.7382
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BL0BMZ89
|3900000.000
|138853515.14
|35.6035
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BMC38736
|55050000.000
|2983555180.51
|54.1972
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BMDH1538
|10950000.000
|83313169.51
|7.6085
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-09-23
|IE00BMDKNW35
|42350000.000
|648075503.02
|15.3028
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0000H445G8
|425000.000
|7742346.60
|18.2173
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0002PG6CA6
|23400000.000
|276766347.15
|11.8276
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0005B8WVT6
|470000.000
|10723700.38
|22.8164
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000YU9K6K2
|5690000.000
|330880864.82
|58.1513
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000B9PQW54
|340000.000
|7260846.73
|21.3554
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0001J5A2T9
|275000.000
|7087752.66
|25.7736
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0005TF96I9
|240000.000
|4873088.84
|20.3045
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000M7V94E1
|21520000.000
|1290108543.27
|59.9493
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000NXF88S1
|840000.000
|17387728.98
|20.6997
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000YYE6WK5
|116850000.000
|7284080782.07
|62.3370
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62779584.41
|24.3899
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0007I99HX7
|1850000.000
|43880510.88
|23.7192
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-09-23
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14102312.47
|23.5039
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-09-23
|IE0007Y8Y157
|7500000.000
|193594806.83
|25.8126
