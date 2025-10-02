The following instruments on XETRA do have their first trading 02.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.10.2025
Aktien
1 US0203251063 Almirall S.A. ADR
2 US35958W1071 Fujitec Co. Ltd. ADR
3 CA1351801073 Canada Packers Inc.
4 SE0025667009 Qbim AB
5 US75734B1008 Reddit Inc.
6 CA8265991023 Sigma Lithium Corp.
7 CA70529A1021 Pecoy Copper Corp.
8 CA5495465059 Lucky Minerals Inc.
9 CA81222L2049 Searchlight Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 AU3CB0312809 BP Capital Markets PLC
2 CA438121BM68 Honda Canada Finance Inc.
3 AT0000A3PPN3 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
4 XS3189681011 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
5 DE000A4DFN70 DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG
6 XS3195025054 P3 Group S.a.r.l.
7 US17253JAB26 Cipher Mining Inc.
8 XS3194155563 Glencore Capital Finance DAC
9 XS3172217468 Transport for London
10 XS3197812855 Commonwealth Bank of Australia
11 DE000NRW0P73 Nordrhein-Westfalen, Land
12 FR00140132E4 Electricité de France S.A.
13 XS3034035660 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
14 DE000HEL0M61 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0MJ8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 IE0000CRTTJ9 Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF
