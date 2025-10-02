Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Formycon AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") (ISIN DE000A1EWVY8/ WKN A1EWVY) gibt gemeinsam mit ihren Lizenzpartnern Klinge Biopharma GmbH ("Klinge") und Valorum Biologics ("Valorum") den Abschluss einer Vergleichs- und Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron") bekannt, durch die alle Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem von der FDA zugelassenen Eylea®-Biosimilar für den US-Markt beigelegt werden. Im Rahmen der Vereinbarung kann Valorum AHZANTIVE® in den Vereinigten Staaten vierten Quartal 2026 oder unter bestimmten Umständen möglicherweise früher auf den Markt bringen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
