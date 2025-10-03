Die Arbeitslosenquote im Euroraum stieg im Beobachtungszeitraum August 2025 von zuvor 6,2 % auf 6,3 % an, so zumindest gab es am Dienstag Eurostat, das EU-Statistikamt bekannt. Da die Ökonomen mit einer konstanten Quote gerechnet hatten, kam der Anstieg der Arbeitslosenzahl für diese entsprechend überraschend. Damit sind nun 10,8 Mio. Menschen im Währungsraum arbeitslos, wobei Spanien mit 10,3 % und Finnland mit 9,8 % die höchste Arbeitslosenquote aufweisen. Deutschland steht mit 6,3 % im Mittelfeld, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor