Das Instrument LA7 CA5367361014 LITE ACCESS TECHNOLOGIES EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2025

The instrument LA7 CA5367361014 LITE ACCESS TECHNOLOGIES EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.10.2025 and ex capital adjustment on 06.10.2025



Das Instrument 55D AU000000POD6 PODIUM MINERALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2025

The instrument 55D AU000000POD6 PODIUM MINERALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.10.2025 and ex capital adjustment on 06.10.2025



Das Instrument UX9 CA7946761060 SALI LITHIUM CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2025

The instrument UX9 CA7946761060 SALI LITHIUM CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.10.2025 and ex capital adjustment on 06.10.2025



Das Instrument W040 CA25383T1003 DIGITAL COMMODITIES CAP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2025

The instrument W040 CA25383T1003 DIGITAL COMMODITIES CAP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.10.2025 and ex capital adjustment on 06.10.2025



Das Instrument 8ID CA45168X1006 IDENTILLECT TECHN. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.10.2025

The instrument 8ID CA45168X1006 IDENTILLECT TECHN. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.10.2025





