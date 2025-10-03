Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA5367361014 Lite Access Technologies Inc. 03.10.2025 CA4629231032 IRONMAN INTERNATIONAL LTD. 06.10.2025 Tausch 1:1
CA7946761060 Golden Goose Resources Corp. 03.10.2025 CA38090N1006 Golden Goose Resources Corp. 06.10.2025 Tausch 1:1
CA25383T1003 Digital Commodities Inc. 03.10.2025 CA25384L1067 Digital Commodities Inc. 06.10.2025 Tausch 1:1
CA45168X1006 Secure Blockchain Development Corp. 03.10.2025 CA81373W1086 Secure Blockchain Development Corp. 06.10.2025 Tausch 30:1
US7444301094 Public Policy Holding Co. Inc. 03.10.2025 US7444302084 Public Policy Holding Co. Inc. 06.10.2025 Tausch 5:1
