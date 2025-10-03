The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.10.2025
ISIN Name
CA25383T1003 DIGITAL COMMODITIES CAP.
CA45168X1006 IDENTILLECT TECHN. O.N.
CA5367361014 LITE ACCESS TECHNOLOGIES
CA7946761060 SALI LITHIUM CORP.
US7444301094 PUBLIC POLICY HO.COM 144A
