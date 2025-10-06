Anzeige
Montag, 06.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf
WKN: 887771 | ISIN: FR0000131104 | Ticker-Symbol: BNP
Tradegate
06.10.25 | 20:28
75,84 Euro
-2,82 % -2,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
CAC-40
EURO STOXX 50
EURONEXT-100
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
Firmen im Artikel
ASTON MARTIN LAGONDA
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC0,871-8,03 %
BNP PARIBAS SA75,84-2,82 %
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA92,00-2,31 %
CREDIT AGRICOLE SA16,310-3,41 %
MONDI PLC10,400-14,75 %
SOCIETE GENERALE SA53,84-4,94 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.