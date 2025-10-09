The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2025
.
ISIN Name
LU0390424108 PROMONT-EUROPA 130/30
NO0012861667 ARRIBATEC GROUP NK 0,10
BMG8301A1099 SOUTH.SECS INTL SECS
CA79957A3029 SANATANA RESOURCES O.N.
ES0161560018 MINOR HOTELS EUR.+AM. EO2
GB00BP83Y473 LIFESAFE HOLDINGS LS-,01
GB00BR2Q0V58 INSPIRED PLC LS-,0125
SE0019070749 RIGHTBRIDGE VENTURES GRP
US8106481059 SCPHARMACEUTIC. DL -,0001
