Donnerstag, 09.10.2025
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
WKN: A3D09W | ISIN: SE0019070749 | Ticker-Symbol: K0B0
Frankfurt
23.09.25 | 08:12
0,004 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARRIBATEC GROUP
ARRIBATEC GROUP ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARRIBATEC GROUP ASA0,054-5,59 %
GOLD STRIKE RESOURCES CORP0,3580,00 %
INSPIRED PLC0,933-100,00 %
LIFESAFE HOLDINGS PLC0,0080,00 %
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA9,415-100,00 %
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB0,0040,00 %
SCPHARMACEUTICALS INC4,7580,00 %
SOUTHWEST SECURITIES INTERNATIONAL SECURITIES LTD0,0040,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.