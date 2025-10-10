The following instruments on XETRA do have their first trading 10.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.10.2025
Aktien
1 CA7739151032 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd.
2 US03213A1043 Amplitude Inc.
3 CA05153F1009 AUQ Gold Mining Inc.
4 CA7683631039 River Road Resources Ltd.
5 US98945L2043 Zepp Health Corp. ADR
6 NO0013682948 Arribatec Group ASA
7 CA38074C1041 Gold Strike Resources Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3199069165 alstria office AG
2 US12636YAH53 CRH America Finance Inc.
3 BE0390257260 Flämische Gemeinschaft
4 US87162WAN02 TD SYNNEX Corp.
5 XS3205730503 Commerzbank AG
6 XS3204041266 DZ BANK AG
7 XS3198384813 Rumänien, Republik
8 DE000A4DE9H8 Berlin, Land
9 DE000A4DFS91 DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG
10 ES0L02610092 Spanien, Königreich
11 XS3200135005 ABP Finance PLC
12 USC0219CAS64 Alimentation Couche-Tard Inc.
13 US09261XAL64 Blackstone Secured Lending Fund
14 US12636YAJ10 CRH America Finance Inc.
15 XS3204094893 GACI First Investment Co.
16 XS3204094620 GACI First Investment Co.
17 XS3202737493 Nationwide Building Society
18 USL7S62BAA03 PRIO Luxembourg Holding S.à r.l.
19 US87162WAM29 TD SYNNEX Corp.
20 USG9444PAM44 VMED 02 UK Financing I PLC
21 DE000HEL0M46 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0M12 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 IE0009EGAHL0 Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF
