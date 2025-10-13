Mit der Verkündung einer neuerlichen 100 % Zoll-Maßnahme gegenüber China durch Donald Trump am Freitagnachmittag gerieten die bislang gut gelaufenen Werte aus dem Krypto-Sektor ordentlich unter Druck. Erwischt hat es die Protagonisten Strategy, Coinbase und Metaplanet mit Tagesverlusten zwischen 3 und 10 %. D-Wave hatte in den letzten 6 Wochen über 50 % aufgesattelt - hier wird es auch langsam eng. Mit Kursanstiegen reagierte hingegen die Nakiki-Aktie, denn die deutsche Bitcoin-Aktie Nakiki kann froh sein, dass das Kaufprogramm der Coins erst im November startet. Hier sollte es gute Kaufgelegenheiten geben, das Timing scheint perfekt. Ob das Ganze noch eine stärkere Korrektur mit steigender Volatilität nach sich zieht, muss allerdings nun genau beobachtet werden. Auch die Edelmetalle kannten zuletzt nur eine Richtung: Norden! Kommt die Rally nun adhoc zurück?

