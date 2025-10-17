Bitcoin ist längst eine eigene Anlageklasse. Trotz der jüngsten Kursverluste bleiben immer mehr Krypto-Jünger überzeugt: Bitcoin wird das Finanzsystem umkrempeln. Der Grund: Die Währung kann nicht inflationiert werden. Schon heute ist die maximale Anzahl bekannt. Im Oktober 2025 überschritt der Bitcoin-Kurs die Marke von 126.000 USD und markierte damit ein Allzeithoch. Diese Rally hat das Image von Bitcoin als Wertanlage und Inflationsschutz gestärkt. Gleichzeitig strömt immer mehr institutionelles Kapital in regulierte Krypto-Investments: Allein im dritten Quartal 2025 verzeichnete BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) Zuflüsse von 2,63 Mrd. USD - das ist der größte Zufluss in einen Bitcoin-ETF aller Zeiten.

