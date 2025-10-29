Analysten: Gold ist gleichzeitig überkauft und unterinvestiert

Anzeige / Werbung

Für das vierte Quartal 2025 rechnet die Bank of America mit einem niedrigeren Durchschnittspreis. Nächstes Jahr aber sollte Gold wieder steigen - und zwar deutlich.

Der Goldpreis hat im Jahr 2025 eine spektakuläre Rallye hingelegt, die nach Aussage der Bank of America von einer ganzen Reihe von Makrofaktoren getragen wurde. Die Analysten stimmen der Ansicht zu, dass der Goldmarkt mittlerweile überkauft ist, was schlussendlich die aktuelle Korrektur ausgelöst habe.

Diese erweiterte Positionierung war auch ein Grund dafür, dass die Experten für das vierte Quartal dieses Jahres mit einem durchschnittlichen Goldpreis von 3.800 USD je Unze rechnen - und damit, dass das gelbe Metall 2026 auf 5.000 USD pro Unze steigen wird. Dennoch, so die BoA weiter, sei das Ausmaß der aktuellen Goldrallye nichts Außergewöhnliches, wenn man diese mit den Bullenmarkt bei Gold seit 1970 vergleicht.

Gold ist gleichzeitig überkauft und unterinvestiert

