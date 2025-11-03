The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2025
.
ISIN Name
CA74971G4016 RF CAPITAL GROUP INC.
CA8282292033 SILVER SPRUCE RES INC.
CA87975H1001 TELUS INTL SB VT.WH.ISS.
CA9814482027 WORLD COPPER LTD
GB00BLF7PP25 DOWNING RNW.+INFR.TR.-,01
LU0385154629 BGF-NUTRITION NA.A2DL
SE0005851706 IAR SYSTEMS GROUP AB SK10
SE0015812524 SOZAP AB
SE0023468418 PROSTALUND AB
