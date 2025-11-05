Anzeige / Werbung

Während bei Aktien nach Rücksetzern immer wieder zum Kauf geraten wird, ruft man bei Gold gleich das Ende des Trends aus - vermutlich zu Unrecht.

Als der Goldpreis im Oktober in eine Korrekturphase überging, waren sich viele Analysten und Kommentatoren schnell einig: Die Goldblase ist geplatzt. Anschließend warne massive Verkäufe bei den mit physischem Gold hinterlegten Gold ETFs und ETCs zu beobachten und es sah so aus, als würden die Anleger in Scharen aus dem Gold und den Aktien der Goldminen flüchten.

Auf den ersten Blick konnte so schnell in der Tat der Gedanke aufkommen, dass die Goldparty der letzten Monate nichts anderes als ein Strohfeuer gewesen sei. Aber ist dem wirklich so? Nicht zu bestreiten ist, dass die zum Goldpreis gemachten Statements sich damit sehr deutlich von den Ansichten unterschieden, die in den letzten zwei Dekaden zum Aktienmarkt gemacht worden sind.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Goldpreis und Goldminen - Korrektur, kein Kollaps

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA0548271000,CA8606471065,CA30371L1013,CA05352C1068