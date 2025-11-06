Das Instrument ZC0 NO0012780958 STAINL.TANKERS NK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2025

The instrument ZC0 NO0012780958 STAINL.TANKERS NK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.11.2025 and ex capital adjustment on 07.11.2025



Das Instrument ZR8 FR001400CM63 ONCODES.PREC.MED. EO-,34 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2025

The instrument ZR8 FR001400CM63 ONCODES.PREC.MED. EO-,34 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.11.2025 and ex capital adjustment on 07.11.2025



Das Instrument DHG IE00BJMZDW83 DALATA HOTEL GROUP EO-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2025

The instrument DHG IE00BJMZDW83 DALATA HOTEL GROUP EO-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.11.2025 and ex capital adjustment on 07.11.2025



Das Instrument FPO BMG702782084 PETRA DIAMONDS LS-,0005 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 07.11.2025

The instrument FPO BMG702782084 PETRA DIAMONDS LS-,0005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.11.2025 and ex capital adjustment on 07.11.2025





