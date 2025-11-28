VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BF541080
|311000.000
|41361937.70
|132.9966
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61851783.26
|72.6813
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BQQP9F84
|40900000.000
|3743097446.54
|91.5183
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1012458307.07
|51.3287
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BYWQWR46
|12300000.000
|881681663.83
|71.6814
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1192070139.40
|94.6087
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BDS67326
|2434000.000
|164273062.09
|67.4910
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|386803652.81
|63.4104
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144005981.89
|35.1234
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BMC38736
|56750000.000
|3369147398.16
|59.3682
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|87546370.11
|7.2352
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-27
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|565572749.43
|13.0316
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0000H445G8
|470000.000
|8143909.89
|17.3275
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0002PG6CA6
|39800000.000
|555604937.79
|13.9599
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11651132.66
|21.9833
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|506779924.40
|55.7514
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000B9PQW54
|650000.000
|15111529.11
|23.2485
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12433646.63
|25.6364
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8914560.90
|21.7428
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000M7V94E1
|27970000.000
|1510320366.37
|53.9979
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|31235289.55
|22.7995
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000YYE6WK5
|121500000.000
|7089863718.40
|58.3528
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62989766.67
|24.4715
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44406982.33
|24.6705
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-27
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12919657.53
|23.4903
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-27
|IE0007Y8Y157
|17250000.000
|422406021.66
|24.4873
© 2025 PR Newswire