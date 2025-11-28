Anzeige
Mehr »
Freitag, 28.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser Deal könnte bedeutend sein - SMR könnte einen neuen Hype auslösen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
28.11.25 | 08:19
44,695 Euro
+1,14 % +0,505
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,23044,92008:52
44,22544,92508:52
PR Newswire
28.11.2025 08:06 Uhr
48 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-27 IE00BF541080 311000.000 41361937.70 132.9966
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-27 IE00BF540Z61 851000.000 61851783.26 72.6813
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-27 IE00BQQP9F84 40900000.000 3743097446.54 91.5183
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-27 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1012458307.07 51.3287
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-27 IE00BYWQWR46 12300000.000 881681663.83 71.6814
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-27 IE00BQQP9G91 12600000.000 1192070139.40 94.6087
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-27 IE00BDS67326 2434000.000 164273062.09 67.4910
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-27 IE00BQQP9H09 6100000.000 386803652.81 63.4104
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-27 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144005981.89 35.1234
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-27 IE00BMC38736 56750000.000 3369147398.16 59.3682
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-27 IE00BMDH1538 12100000.000 87546370.11 7.2352
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-27 IE00BMDKNW35 43400000.000 565572749.43 13.0316
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-27 IE0000H445G8 470000.000 8143909.89 17.3275
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-27 IE0002PG6CA6 39800000.000 555604937.79 13.9599
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-27 IE0005B8WVT6 530000.000 11651132.66 21.9833
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-27 IE000YU9K6K2 9090000.000 506779924.40 55.7514
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-27 IE000B9PQW54 650000.000 15111529.11 23.2485
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-27 IE0001J5A2T9 485000.000 12433646.63 25.6364
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-27 IE0005TF96I9 410000.000 8914560.90 21.7428
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-27 IE000M7V94E1 27970000.000 1510320366.37 53.9979
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-27 IE000NXF88S1 1370000.000 31235289.55 22.7995
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-27 IE000YYE6WK5 121500000.000 7089863718.40 58.3528
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-27 IE000J6CHW80 2574000.000 62989766.67 24.4715
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-27 IE0007I99HX7 1800000.000 44406982.33 24.6705
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-27 IE000SBU19F7 550000.000 12919657.53 23.4903
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-27 IE0007Y8Y157 17250000.000 422406021.66 24.4873

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.