Der Silber-Supercycle hat begonnen - und Aya ist der erste Gewinner mit 3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung

Anzeige / Werbung

Die Schleusen haben sich geöffnet. Der Moment, auf den sich der Silbermarkt seit Jahren vorbereitet hat, ist jetzt eingetreten.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Aya Gold & Silver Inc. veröffentlicht.



Willkommen zurück, liebe Leser,

Aya Gold & Silver ( WKN: A2QAQY SYM: AYA) - das Monster von Marokko - ist der erste große Profiteur.

Denn seit heute steht Silber nicht bei 40 USD.

Nicht bei 50 USD.

Nicht bei 55 USD.

Silber hat mit 57,66 USD pro Unze ein historisches Allzeithoch erreicht - den höchsten Preis aller Zeiten.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!