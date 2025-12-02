Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
02.12.25 | 08:46
78,69 Euro
-0,56 % -0,44
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
78,2978,5508:55
78,2978,6908:55
Suneal Sandhu
02.12.2025 07:41 Uhr
320 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Der Silber-Supercycle hat begonnen - und Aya ist der erste Gewinner mit 3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung

Anzeige / Werbung

Die Schleusen haben sich geöffnet. Der Moment, auf den sich der Silbermarkt seit Jahren vorbereitet hat, ist jetzt eingetreten.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Aya Gold & Silver Inc. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

Aya Gold & Silver ( WKN: A2QAQY SYM: AYA) - das Monster von Marokko - ist der erste große Profiteur.

Denn seit heute steht Silber nicht bei 40 USD.
Nicht bei 50 USD.
Nicht bei 55 USD.

Silber hat mit 57,66 USD pro Unze ein historisches Allzeithoch erreicht - den höchsten Preis aller Zeiten.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!