NurExone neben Roche und Novo Nordisk: Innovationspreis rückt junge Biotech-Firma ins Rampenlicht

Mit der Nominierung für den renommierten Prix Galien Bridges Award 2025 wird NurExone Biologic Inc. in einem Atemzug mit Branchengrößen wie Roche Holding AG und Novo Nordisk genannt. Die Galien-Stiftung ehrt mit diesem neuen Preisformat Organisationen, die durch medizinische Innovation und internationale Zusammenarbeit bedeutsame Fortschritte ermöglichen. Genau hierfür steht NurExone mit seiner Exosom-Therapieplattform. Die Aufnahme in den Kreis der Kandidaten ist ein starkes Signal für die wachsende globale Sichtbarkeit der Technologieplattform des Unternehmens.

Innovative Wege in der regenerativen Medizin

Während Roche (ISIN: CH0012032048) mit Diagnoselösungen wie dem cobas i 601 System und dem Medikament EVRYSDI seine Rolle als globaler Marktführer untermauert und Novo Nordisk mit dem Orphan-Medikament Alhemo eine Spezialtherapie für seltene Erkrankungen präsentiert, geht NurExone einen eigenen Weg: Das Unternehmen entwickelt eine biotechnologische Plattform, die auf biologisch aktiven Exosomen basiert - diese dienen als präzise Transportvehikel für siRNA-basierte regenerative Therapien.

Das Hauptprodukt ExoPTEN verfolgt einen minimalinvasiven Therapieansatz: siRNA-Moleküle werden über Exosomen gezielt in verletztes Nervengewebe eingebracht. Dort sollen sie Entzündungen reduzieren und die natürliche Regeneration aktivieren. Die Technologie bietet Potenzial über Rückenmarksverletzungen hinaus - etwa bei bisher unheilbaren Erkrankungen wie Glaukom. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und möglicher Breitenanwendung positioniert NurExone (ISIN: CA67059R1091) als vielversprechenden Innovationspartner in einem Netzwerk, das seit Jahrzehnten von Roche und Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915) geprägt wird.

Doppelte Auszeichnung stärkt Position im Innovationsökosystem

Neben der Nominierung für den Prix Galien Bridges Award wurde NurExone 2025 auch als Finalist für den internationalen Wettbewerb "Falling Walls Venture - Science Breakthrough of the Year" ausgewählt. Dieses Format würdigt wissenschaftliche Projekte, die das Potenzial besitzen, bestehende Grenzen in Medizin, Technologie und sozialer Innovation zu überwinden. Für ein junges Unternehmen wie NurExone ist diese doppelte Anerkennung ein starkes Signal: Die exosom-basierte Plattform wird zunehmend als vielversprechende Technologie und möglicher künftiger Standard in der regenerativen Medizin wahrgenommen.

Strategisch unterstreicht dies die besondere Rolle des Unternehmens: Während Roche und Novo Nordisk ihre Führungsposition durch etablierte Produktportfolios festigen, wächst NurExone in die Rolle eines Brückenbauers - zwischen akademischer Forschung, klinischer Entwicklung und industrieller Skalierung. Die Nominierung für den Prix Galien Bridges Award ist Ausdruck dieser Stärke: Innovationsfähigkeit gepaart mit globaler Vernetzung.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



