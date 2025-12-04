Gold und Silber bleiben die Überraschung im Jahr 2025. Trotz vieler Unkenrufe können sich beide Edelmetalle bislang sehr stark an ihren Bestmarken von 4.350 und 58,50 USD halten. Nach einer kurzen Korrektur zum Ende der letzten Woche, stieg der sehr volatile Silberpreis wieder schnell auf die Marke von 58,00 USD. Experten warnen vor einer nahenden Schmerzgrenze für Shorties und Terminspekulanten. Diese hatten gehofft, ihre ungedeckten Positionen zum nahenden Settlement-Termin am 28. November noch günstig schließen zu können. Weit gefehlt, denn just am Freitag setzten die Metalle zu einem erneuten Höhenflug an. Laut Händlern ist es derzeit kaum möglich, physisches Silber in ausreichender Menge zu beschaffen, um die vielen Derivate-Geschäfte zu decken. Dies führt zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen auf dem Markt. Wo sollten Investoren nun hellhörig werden?

Den vollständigen Artikel lesen ...