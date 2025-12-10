Neue Spielregeln für medizinisches Cannabis: Chancen für Neural Therapeutics Partner Hanf.com, MindMed und Tilray

Anzeige / Werbung

Die Bundesregierung stellt die Weichen für eine striktere Handhabung der Cannabisabgabe - mit klaren Auswirkungen auf den Markt. Künftig sollen Online-Bestellungen ohne direkten Arztkontakt untersagt werden. Damit reagiert die Politik auf eine rapide gestiegene Importmenge: Seit der teilweisen Legalisierung im April 2024 sind die Einfuhren von Cannabis laut Regierungsangaben von 19 auf rund 80 Tonnen im ersten Halbjahr 2025 gestiegen - ein Anstieg um mehr als 400 Prozent. Dabei fällt auf: Der starke Zuwachs ging nicht mit einer proportionalen Zunahme der Patientenzahlen einher. Vielmehr ist von einer intensiven Nutzung digitaler Plattformen auszugehen, die bislang schnelle Rezeptausstellungen und Versandhandel ermöglichten. Jetzt könnten Anbieter profitieren, die auf Präsenz, Beratung und transparente Produktangebote setzen.

Neural Therapeutics/Hanf.com: Stärke durch stationäre Präsenz

Ein solcher Anbieter ist Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) mit seiner deutschen Tochtergesellschaft Hanf.com. Das Unternehmen betreibt ein Filialnetz im Bereich Wellness und Ernährung und fokussiert sich dabei auf nicht verschreibungspflichtige Hanfprodukte - inklusive persönlicher Beratung vor Ort. Diese Ausrichtung könnte im Lichte der neuen Gesetzeslage deutlich an Relevanz gewinnen. Denn der persönliche Kontakt zwischen Arzt, Apotheke und Patient rückt zunehmend in den Vordergrund. Hanf.com verbindet stationäre Präsenz mit einem breiten Produktspektrum und Aufklärung - und schafft damit eine Plattform, die sich nicht allein auf medizinische Blüten stützt. Vielmehr steht die Nachfrage nach kuratierten, transparenten Produkten im Fokus. Ein Modell, das Verantwortung mit Fachkompetenz verbindet - und damit gut in das neue regulatorische Umfeld passt.

MindMed: Wissenschaftlicher Ansatz als Stabilitätsanker

Internationale Anbieter verfolgen unterdessen unterschiedliche Strategien. So setzt Mind Medicine (MindMed) Inc. (ISIN CA60255C8850) auf einen strikt wissenschaftlichen Ansatz im Bereich psychedelischer Wirkstoffe. Die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und der Fokus auf klinische Integrität machen deutlich: Neue Therapieformen benötigen kontrollierte Rahmenbedingungen, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Dieses Modell betont die wachsende Relevanz von qualitätsgesicherten Prozessen - ein Ansatz, der künftig auch im deutschen Cannabismarkt verstärkt gefragt sein dürfte.

Tilray: Regionalisierung als Antwort auf Regulierung

Auch Tilray Brands (ISIN US88688T1007) passt seine Strategie an. In Europa setzt das Unternehmen zunehmend auf dezentrale Produktions- und Vertriebsstrukturen. Damit reagiert Tilray auf nationale Unterschiede bei der Regulierung und baut eine stationäre Basis auf, die näher an den lokalen Märkten liegt. Dieser Schritt könnte zum Vorbild für andere Anbieter werden. Denn physische Standorte, persönliche Beratung und stärkere Kontrolle der Lieferketten gewinnen in Deutschland an Bedeutung. Die Tendenz zu lokal verankerten Geschäftsmodellen zeigt sich damit nicht nur bei spezialisierten Unternehmen wie Hanf.com, sondern auch bei international agierenden Konzernen.

Markt im Umbruch: Chancen für stationäre Anbieter

Fest steht: Die geplante Neuregelung dürfte den deutschen Markt für medizinisches Cannabis strukturell verändern. Anbieter, die auf digitale Prozesse und Versandhandel setzen, sehen sich künftig mit hohen Hürden konfrontiert. Gleichzeitig steigen die Chancen für Geschäftsmodelle, die auf persönliche Beratung, physische Präsenz und Produktsicherheit setzen. Neural Therapeutics und Hanf.com bringen mit ihrem stationären Konzept genau diese Voraussetzungen mit. Entscheidend wird sein, wie schnell Marktteilnehmer ihre Strukturen anpassen. Der Wandel hat begonnen - und mit ihm eröffnen sich neue Perspektiven für Anleger.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67164352-neue-cannabis-richtlinien-in-deutschland-chancen-fuer-neural-therapeutics-zwischen-aurora-und-canopy-176.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Neue Spielregeln für medizinisches Cannabis: Chancen für Neural Therapeutics Partner Hanf.com, MindMed und Tilray appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA60255C8850,CA64134N2032,US88688T1007