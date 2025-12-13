Neural Therapeutics mit Partner Hanf.com, MindMed und Tilray: Neue Chancen durch strengere Regeln im Cannabismarkt

Anzeige / Werbung

Die Bundesregierung zieht die Zügel im Umgang mit medizinischem Cannabis an. Künftig sollen Online-Bestellungen ohne direkten Arztkontakt untersagt werden. Auslöser für diese Kurskorrektur ist der massive Anstieg der Cannabisimporte seit der Teillegalisierung im April 2024. Laut Regierungsangaben schnellten die Einfuhren im ersten Halbjahr 2025 von 19 auf rund 80 Tonnen hoch - ein Plus von über 400 Prozent. Dieser sprunghafte Anstieg ging jedoch nicht mit einer proportionalen Zunahme an Patienten einher. Vielmehr weist vieles auf eine intensive Nutzung digitaler Plattformen hin, die bislang schnelle Rezeptausstellungen und Versandhandel ermöglichten. Nun könnten Anbieter profitieren, die auf stationäre Präsenz, persönliche Beratung und transparente Produktangebote setzen.

Neural Therapeutics: Lokale Stärke durch Beratung vor Ort

Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) zählt mit seiner Tochtergesellschaft Hanf.com zu den Akteuren, deren Geschäftsmodell vom regulatorischen Wandel profitieren könnte. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk stationärer Filialen in Deutschland mit Fokus auf Wellness und nicht verschreibungspflichtige Hanfprodukte. Persönliche Beratung vor Ort steht im Zentrum der Markenstrategie. In einer Zeit, in der der persönliche Kontakt zwischen Arzt, Apotheke und Patient wieder wichtiger wird, rückt ein solches Konzept in den Vordergrund. Hanf.com kombiniert breite Produktvielfalt mit fachkundiger Aufklärung - und schafft so ein Angebot, das über medizinische Cannabisblüten hinausgeht. Damit positioniert sich Neural Therapeutics in einem Marktumfeld, das zunehmend auf Vertrauen und Transparenz setzt.

MindMed: Forschung als Fundament in einem sensiblen Markt

Während sich Neural Therapeutics auf Präsenz und Produktvielfalt fokussiert, verfolgt Mind Medicine Inc. (ISIN: CA60255C8850) einen wissenschaftlich fundierten Ansatz. Das Unternehmen ist im Bereich psychedelischer Wirkstoffe aktiv und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen zusammen. Der Fokus liegt auf klinischer Integrität und qualitätsgesicherten Prozessen - Aspekte, die auch im regulierten Cannabismarkt an Bedeutung gewinnen dürften. MindMed unterstreicht mit seinem Modell, dass innovative Therapieformen feste Rahmenbedingungen benötigen, um gesellschaftlich etabliert zu werden. Für Investoren ergibt sich hier ein interessantes Szenario: Wissenschaftlich getriebene Geschäftsmodelle könnten als Stabilitätsanker im dynamischen Marktumfeld fungieren.

Tilray: Dezentralisierung als Antwort auf nationale Unterschiede

Auch Tilray Brands (ISIN: US88688T1007) stellt sich strategisch auf die neuen Gegebenheiten ein. Der Konzern setzt in Europa verstärkt auf dezentrale Produktions- und Vertriebsstrukturen. Ziel ist es, näher an den nationalen Märkten zu agieren und so flexibel auf regulatorische Anforderungen zu reagieren. Der Fokus auf physische Standorte, persönliche Beratung und kontrollierte Lieferketten stärkt die Position in einem Umfeld, das stationären Konzepten zunehmend den Vorzug gibt. Tilray folgt damit einer Entwicklung, die auch bei spezialisierten Anbietern wie Hanf.com sichtbar ist - hin zu lokal verankerten Geschäftsmodellen mit direktem Kundenkontakt.

Strukturwandel als Chance: Wer jetzt auf Präsenz setzt, könnte profitieren

Die geplante Gesetzesverschärfung dürfte den deutschen Cannabismarkt langfristig verändern. Anbieter, die stark auf digitale Prozesse und Versandmodelle setzen, stehen vor neuen Hürden. Gleichzeitig öffnen sich Chancen für Unternehmen mit stationären Konzepten, direkter Kundenbindung und klaren Qualitätsstandards. Neural Therapeutics und Hanf.com bringen genau diese Eigenschaften mit. Entscheidend wird sein, wie schnell der Markt auf die neuen Spielregeln reagiert. Für Anleger bieten sich damit spannende Perspektiven in einem Marktsegment, das sich gerade neu sortiert.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67164352-neue-cannabis-richtlinien-in-deutschland-chancen-fuer-neural-therapeutics-zwischen-aurora-und-canopy-176.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Neural Therapeutics mit Partner Hanf.com, MindMed und Tilray: Neue Chancen durch strengere Regeln im Cannabismarkt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA60255C8850,CA64134N2032