Die Ära des Verbrenners geht zu Ende. Ein neues Ökosystem aus Technologie, Rohstoffen und Fertigungskraft entsteht und beschert frühen Investoren außergewöhnliche Chancen. Der Wettlauf um die Elektrifizierung ist im vollen Gange, angetrieben von explodierenden Zulassungszahlen und einer Ladeinfrastruktur, die rasant wächst. Doch der wahre Hebel liegt tiefer. Der Zugang zu kritischen Metallen, die das Lebenselixier jeder Batterie sind, ist unabdingbar. Während sich die Lieferketten neu ordnen positionieren sich drei ungleiche Unternehmen: der aufstrebende Gigant BYD, der Rohstoffexplorer Power Metallic Mines und der traditionsreiche Koloss Volkswagen.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.