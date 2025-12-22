2025 war ein historisches Jahr für Silber. Mit einer fulminanten Rally auf ein aktuelles Allzeithoch von 67 USD je Unze hat der Silberpreis Gold und die breite Masse anderer Rohstoffe in einem außergewöhnlichen Ausmaß outperformt. Als Kurstreiber sind die industrielle Nachfrage, geopolitische Unsicherheiten und Angebotsdefizite auszumachen. Das Erreichen neuer Highs hat zudem ein starkes Kaufsignal generiert. Marktteilnehmer gehen von der Fortsetzung der Hausse aus. Mit Aktien von Produzenten wie Pan American Silver konnten Anleger die Perfomance von Silber deutlich schlagen. Insbesondere Explorationsaktien wie Silver Viper ermöglichen im jetzigen Hausse-Zyklus ein gehebeltes Investment in den kleinen Bruder des gelben Edelmetalls. Wo lohnt sich weiterhin der Einstieg?Den vollständigen Artikel lesen ...
