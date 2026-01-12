Anzeige
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
12.01.26 | 20:45
283,65 Euro
+0,46 % +1,30
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
ALPHABET
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALPHABET INC CL A283,65+0,46 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY308,45-4,48 %
ANI PHARMACEUTICALS INC65,00-0,76 %
APPLE INC223,35+0,20 %
CITIGROUP INC100,36-3,74 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC13,2000,00 %
JPMORGAN CHASE & CO277,10-2,08 %
MASTERCARD INC484,70-2,01 %
NETFLIX INC76,92+0,08 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION10,4000,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC290,55-1,74 %
VISA INC294,55-2,01 %
WALMART INC101,58+3,20 %
WARNER BROS DISCOVERY INC24,330-2,01 %
