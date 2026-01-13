Alternativen zu Barrick Mining und Equinox Gold - Gold in Chile gewinnt an Dynamik. Tesoro Gold und Rio2 im Fokus

Anzeige / Werbung

Mit der Reifung der Large-Cap-Goldproduzenten rücken in Chile tätige Entwickler verstärkt in den Blickpunkt, da sie durch Projektfortschritte und sich verbessernde wirtschaftliche Kennzahlen überzeugen.

Der globale Goldsektor ist in eine selektivere Phase eingetreten. Während höhere Goldpreise branchenweit die Erträge gestützt haben, differenzieren Investoren zunehmend zwischen etablierten Produzenten und Unternehmen, die sich noch im Aufbau befinden. In diesem Kontext entwickelt sich Chile zu einem Schwerpunkt, wobei Tesoro Gold und Rio2 als unterschiedliche, aber sich ergänzende Alternativen zu reifen Unternehmen wie Barrick Mining und Equinox Gold wahrgenommen werden.

Große Produzenten bieten Stabilität, jedoch begrenztes Neubewertungspotenzial

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Equinox Gold (CA29446Y5020) bleiben zentrale Bestandteile vieler goldorientierter Portfolios. Beide Unternehmen haben von höheren Goldpreisen profitiert, ihre Bilanzen gestärkt und die operative Umsetzung verbessert. Anfang Januar 2026 deutet die Marktstimmung jedoch darauf hin, dass ein Großteil dieser Fortschritte bereits in den Bewertungen eingepreist ist.

Barrick wird zunehmend als nahe seinem fairen Wert gehandelt. Zwar weisen einige Bewertungsmodelle noch auf ein moderates Aufwärtspotenzial hin, doch aufgrund der Unternehmensgröße dürften weitere Kursgewinne eher inkrementeller als transformativer Natur sein. Für Equinox Gold gilt eine ähnliche Dynamik. Das Produktionswachstum hat im vergangenen Zyklus Hebelwirkungen erzeugt, jedoch weisen Analysten darauf hin, dass Produzenten häufig an relativer Attraktivität verlieren, sobald sich der Markt der nächsten Generation von Wachstumsprojekten zuwendet.

Dieses Umfeld begünstigt eine Umschichtung hin zu Entwicklern und fortgeschrittenen Explorationsunternehmen, insbesondere in etablierten Jurisdiktionen mit klaren Entwicklungspfaden.

Chile rückt erneut als Zentrum der Goldentwicklung in den Fokus

Chile ist traditionell mit Kupfer verbunden, doch sein Goldpotenzial zieht wieder verstärkt Aufmerksamkeit auf sich. Stabile bergbauliche Rahmenbedingungen, eine gut ausgebaute Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte erhöhen die Attraktivität des Landes, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Genehmigungsunsicherheiten in anderen Regionen.

In diesem Kontext positioniert sich Tesoro Gold als Unternehmen, das die Wahrnehmung der chilenischen Goldentwicklung neu prägt. Anstatt auf die schrittweise Erweiterung bekannter Lagerstätten zu setzen, treibt Tesoro die Entwicklung des ersten in Chile entdeckten intrusiongebundenen Goldsystems voran und eröffnet damit eine neue geologische Perspektive.

Tesoro Gold: Neudefinition von Größe und Wirtschaftlichkeit bei Ternera

Das Vorzeigeprojekt Ternera von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), Teil des größeren El-Zorro-Landpakets in der Atacama-Region, hat im vergangenen Jahr erhebliche Fortschritte erzielt. Eine im September veröffentlichte aktualisierte Scoping-Studie markierte einen deutlichen Profilwechsel des Projekts und hob Verbesserungen bei Produktion, Minenlaufzeit und Wirtschaftlichkeit hervor.

Die Studie weist eine höhere jährliche Förderung, eine verlängerte Minenlebensdauer und eine gesteigerte Verarbeitungskapazität aus, bei weiterhin wettbewerbsfähigen Kostenannahmen im regionalen Vergleich. Der nach Steuern berechnete Nettobarwert stieg sowohl im Basisszenario als auch bei Anwendung des aktuellen Goldpreises deutlich an und unterstreicht die Sensitivität des Projekts gegenüber dem Goldpreis, ohne auf aggressive Annahmen angewiesen zu sein.

Eine jüngste Scoping-Studie schätzt eine konstante Produktionsrate von 111.000 Unzen Gold pro Jahr in den ersten neun Betriebsjahren. Tesoro modellierte das Projekt unter zwei Preisszenarien: einem Basisszenario von 2.750 US-Dollar je Unze sowie einem Spot-Szenario von 3.300 US-Dollar je Unze. Unter diesen Annahmen ergeben sich nach Steuern Nettobarwerte von 663 Mio. US-Dollar bzw. 966 Mio. US-Dollar sowie interne Verzinsungen von 51% bzw. 68%.

Rio2 bietet einen Kontrast durch kurzfristige Produktionsperspektiven

Während Tesoro vor allem langfristige Entwicklungs- und Explorationshebel bietet, steht Rio2 (ISIN: CA7672171021) für eine unmittelbar bevorstehende Produktionsgeschichte. Das Fenix-Goldprojekt im chilenischen Maricunga-Gürtel befindet sich weit fortgeschritten im Bau, mit dem ersten Goldausstoß Anfang 2026.

Das Projekt basiert auf einem konventionellen Haufenlaugungsverfahren und ist bislang im Zeit- und Kostenrahmen geblieben - eine bemerkenswerte Leistung im aktuellen Bauumfeld. Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsmodelle zeigen eine ausgeprägte Sensitivität gegenüber steigenden Goldpreisen und unterstreichen das Cashflow-Potenzial nach Produktionsbeginn.

Die Fortschritte von Rio2 liefern einen wichtigen Referenzrahmen: Sie verdeutlichen, dass chilenische Goldprojekte effizient von der Entwicklung in die Produktion überführt werden können, und stärken damit die übergeordnete Investmentthese für das Land.

Mit der Reifung des Goldzyklus honoriert der Markt zunehmend Unternehmen mit klarer Entwicklungsdynamik oder strukturellem Aufwärtspotenzial. Große Produzenten wie Barrick und Equinox bieten weiterhin Größe und Widerstandsfähigkeit, ihr Wachstumsspielraum ist jedoch begrenzter.

Tesoro Gold befindet sich demgegenüber in einer früheren und flexibleren Phase der Wertschöpfungskurve. Mit sich verbessernden Projektkennzahlen, wachsender geologischer Sicherheit und explorativem Potenzial auf Distriktebene entwickelt sich das Unternehmen zu einem bemerkenswerten Akteur in der erneuerten Goldgeschichte Chiles.

Zusammen mit dem kurzfristigen Produktionsvorstoß von Rio2 verdeutlicht Tesoro, wie Chile erneut zu einem Gravitationszentrum für Goldinvestitionen jenseits der etablierten Großproduzenten wird.

Quellen:

https://thewest.com.au/business/bulls-n-bears/rio2-hits-afterburners-for-final-chilean-gold-mine-push-c-20520372#:~:text=Upcoming%20milestones%20include%20leach%20commissioning,first%20quarter%20of%20next%20year.

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/tesoro-gold-updated-scoping-study-a-belter

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: CA7672171021,CA29446Y5020,CA06849F1080,AU0000077208