Gold erreicht neue Rekordstände. Kann der Anstieg anhalten? Barrick Mining und Tesoro Gold im Fokus

Der Durchbruch des Goldpreises über historische Höchststände verändert die Anlegerstimmung gegenüber Minenunternehmen - von globalen Branchenführern bis hin zu aufstrebenden Projektentwicklern.

Der Ausbruch des Goldpreises und die makroökonomischen Treiber

Gold ist auf neue Rekordhöhen gestiegen und unterstreicht damit seine erneuerte Rolle als makroökonomischer Absicherungswert in einer Phase wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit. Die Spotpreise kletterten in dieser Woche über 4.630 US-Dollar je Unze, nachdem die US-Inflationsdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren und damit die Markterwartung verstärkten, dass die US-Notenbank im Laufe dieses Jahres mit Zinssenkungen beginnen wird. Niedrigere Zinsen begünstigen in der Regel nicht verzinsliche Anlagen, und der Goldpreis hat diese Verschiebung rasch eingepreist.

Neben der Geldpolitik sind geopolitische Faktoren erneut zu einem zentralen Treiber geworden. Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank, erneute Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran sowie der anhaltende Krieg Russlands in der Ukraine haben die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöht. Analysten der Commerzbank reagierten darauf mit einer Anhebung ihrer Goldpreisprognose für Ende 2026 auf 4.900 US-Dollar je Unze und betonten damit, wie sehr erhöhte Preiserwartungen inzwischen in längerfristigen Ausblicken verankert sind.

Rückkehr der Volatilität an den Edelmetallmärkten

Die Rallye beschränkte sich nicht auf Gold. Silber stieg auf ein Allzeithoch von nahezu 89 US-Dollar je Unze. Händler beschrieben diese Bewegung zwar als technisch überdehnt, jedoch weiterhin von starkem spekulativem Interesse getragen. Marktteilnehmer warnen zunehmend, dass Volatilität ein prägendes Merkmal der Edelmetallmärkte bleiben dürfte, selbst wenn der übergeordnete Trend konstruktiv bleibt.

Die Entscheidung der CME Group, die Marginanforderungen für den Handel mit Edelmetallen anzupassen, spiegelt diese Realität wider. Für Investoren ist die Botschaft ambivalent: Höhere Preise verbessern zwar die Wirtschaftlichkeit von Bergbauprojekten, starke Preisschwankungen können jedoch Vertrauen und Kapitaldisziplin innerhalb des Sektors auf die Probe stellen.

Barrick Mining als Spiegel der Hebelwirkung auf den Goldpreis

Für große Produzenten hat sich die Goldrallye rasch in der Aktienkursentwicklung niedergeschlagen. Die Aktien von Barrick Gold (ISIN: CA06849F1080) stiegen auf neue 52-Wochen-Höchststände, als der Goldpreis einen Rekord nach dem anderen durchbrach. Der Kurs übertraf damit das durchschnittliche Analystenkursziel, was darauf hindeutet, dass der Markt seine Annahmen zur Cashflow-Generierung unter höheren Goldpreisszenarien neu kalibriert.

Die Reaktion von Barrick verdeutlicht die Hebelwirkung, die etablierte Goldproduzenten bieten. Dank diversifizierter Betriebe, Größenvorteilen und bestehender Infrastruktur profitieren große Konzerne in der Regel zuerst, wenn Anleger in Phasen erhöhter Unsicherheit in Minenaktien umschichten. Ihre Entwicklung setzt zugleich einen Maßstab dafür, wie viel Optimismus insgesamt im Sektor eingepreist ist.

Tesoro Gold und die Attraktivität aufstrebender Projekte

Während die großen Produzenten die Schlagzeilen dominieren, verstärkt das aktuelle Goldumfeld auch das Interesse an fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten. Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) ist hierfür ein anschauliches Beispiel. Das El-Zorro-Projekt in Chile hebt sich durch seine Lage, Größe und relative Einfachheit von vielen anderen Bergbauvorhaben in Lateinamerika ab.

Im Gegensatz zu den in Chile verbreiteten, kapitalintensiven Kupferprojekten in großer Höhe handelt es sich bei El Zorro um ein reines Goldsystem auf Meereshöhe mit Nähe zu Strom-, Wasser- und Hafeninfrastruktur. Das Projekt verfügt über eine Ressource im Multimillionen-Unzen-Bereich, die nach Einschätzung des Managements robust genug ist, um eine eigenständige Entwicklung zu tragen. Jüngste Studien skizzieren einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Kosten- und Designparametern, die Investoren aus etablierten Goldförderregionen vertraut sind.

Dieser Unterschied ist in einem Hochpreisumfeld von Bedeutung. Hohe Goldpreise begünstigen Projekte, die effizient von der Studienphase in den Bau übergehen können - insbesondere solche mit überschaubarem Kapitalbedarf und einfacher Metallurgie. Die laufenden Bohrprogramme von Tesoro sowie die Pläne für eine Vor-Machbarkeitsstudie im Jahr 2026 werden daher aufmerksam verfolgt, während das Unternehmen daran arbeitet, die Ressourcen entlang eines breiteren küstennahen Goldkorridors zu erweitern.

Das Brokerhaus Morgans bewertet Tesoro Gold positiv aufgrund der überzeugenden Wirtschaftlichkeit des Projekts, des Potenzials zur Ressourcenerweiterung und der im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigen Bewertung. Das konzeptionelle Produktionsszenario für Ternera basiert auf einem anfänglichen Plan von über einer Million Unzen Gold, mit einer angestrebten Jahresproduktion von mehr als 100.000 Unzen über eine Minenlaufzeit von 13,5 Jahren. Der Produktionsbeginn wird voraussichtlich Ende 2028 erfolgen.

Ein Sektor, der seine Erwartungen neu justiert

Der Gegensatz zwischen Barrick und Tesoro verdeutlicht die Bandbreite der Chancen, die der Goldpreisanstieg schafft. Große Produzenten bieten unmittelbare Partizipation an höheren Preisen, während Entwickler und Explorationsunternehmen eine Option auf zukünftiges Angebot darstellen - zu einer Zeit, in der neue Entdeckungen selten geworden sind.

Ob Gold sein aktuelles Preisniveau halten kann, bleibt offen. Viel wird vom Tempo der Zinssenkungen in den USA, der weiteren Entwicklung geopolitischer Risiken sowie davon abhängen, wie die Märkte auf Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung oder Robustheit reagieren. Klarer ist jedoch, dass Rekordpreise beim Edelmetall eine Neubewertung der Werte entlang der gesamten Bergbaukette erzwingen.

Vorerst hat der Aufstieg des Goldpreises einem Sektor neuen Schwung verliehen, der jahrelang im Schatten stand. Von globalen Produzenten wie Barrick bis hin zu aufstrebenden Unternehmen wie Tesoro Gold verändert die Rallye die Narrative und lenkt den Fokus erneut darauf, wie und wo die nächste Generation des Goldangebots entstehen könnte.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

