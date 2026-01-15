Wall Street, Trump und Antimon: Die Macht hinter dem 9,5-Millionen-Deal von ATMY

Anzeige / Werbung

Ein neues Machtspiel im Bereich Kritische Rohstoffe! Was passiert, wenn eines der strategisch wichtigsten Antimon-Projekte Nordamerikas plötzlich das Interesse einer Trump-nahen Investmentbank der Wall Street gewinnt?

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp.

Dann entsteht eine Geschichte wie die von Antimony Resources Corp. (ATMY) - eine Aktie, die von 0,07 EUR auf 0,40 EUR gestiegen ist (über 400 Prozent) und kürzlich eine strategische Finanzierung über 9,5 Millionen CAD abgeschlossen hat - arrangiert von einer Firma, die derzeit als die persönliche Dealmaker-Bank der Trump-Familie gehandelt wird.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Die Trump-Familie, Wall Street und Dominari Holdings

Dominari Holdings CEO Anthony Hayes (sitzend) und Präsident Kyle Wool im Trump Tower in New York.

Im Februar 2025 kam es zu einem stillen, aber folgenreichen Wandel im US-Finanzsektor:

Donald Trump Jr. und Eric Trump traten dem Beirat der Investmentfirma Dominari Holdings Inc. (NASDAQ: DOMH) bei - einem Finanzdienstleister mit Sitz im Trump Tower, tätig in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Kapitalmärkte und Asset Management.

Seitdem explodierten die Umsätze von Dominari - allein im ersten Quartal nach dem Trump-Beitritt um das Fünffache. Die Firma entwickelte sich rasant zu einem der einflussreichsten neuen Player an der Wall Street mit direktem Zugang zu:

US-Industriepolitik

Energie- und Rohstoffstrategie

Krypto- und Alternativfinanzierung

und nun: kritischen Rohstoffen wie Antimon

Dominari erhielt 2025 die Zulassung, als führender Emissionspartner für IPOs sowohl an der NASDAQ als auch an der New York Stock Exchange aufzutreten - ein Meilenstein für ein aufstrebendes Haus.

"Wenn Dominari wiederholt führende Rollen bei Trump-nahen Industrie-Listings übernimmt, etablieren sie sich als Spezialanbieter mit echter Marktmacht."

- Michael Schulman, CIO bei Running Point Capital

Warum wählte Dominari ausgerechnet ATMY?

Weil Antimon längst zum geopolitischen Krisenmetall geworden ist - und ATMYs Bald Hill Projekt in New Brunswick zu den hochgradigsten, sichersten und skalierbarsten Vorkommen in der westlichen Welt zählt.

Die Eckdaten:

Über 13.800 Meter Gesamtbohrungen, 8.150 Meter allein in 2025

Hochgradige Abschnitte mit bis zu 11,74 Prozent Sb

700 Meter Streichlänge, 400 Meter Tiefe, mehrere Zonen

Neues Zielgebiet entdeckt: Marcus Zone

Finanzierung und Genehmigungsarbeit bereits im Gange

Mit dem Trump-Netzwerk im Rücken positioniert sich ATMY plötzlich nicht mehr als Explorer - sondern als strategischer Rohstoffwert mit politischem Hebel.

Die Bohrergebnisse, die alles veränderten

Die jüngsten Assays (BH-25-17 bis BH-25-22) lieferten einige der besten Antimon-Intercepts Nordamerikas:

Bohrloch Abschnitt Gehalt % Sb) Highlights BH-25-17 27,05 m 2,07 inkl. 4,40 über 8,60 m BH-25-18 10,65 m 3,75 und 5,90 über 5,59 m BH-25-19 18,35 m 2,75 inkl. 5,98 über 5,15 m BH-25-22 6,00 m 3,42 inkl. 11,74 über 1,65 m



Die Gesamtmineralisierung liegt im Durchschnitt bei 4 bis 5 Prozent Sb - ein außergewöhnlicher Wert im globalen Vergleich.

Antimon - ein Rohstoff mit nationaler Sicherheitsrelevanz

Antimon wird heute in zahlreichen sicherheitsrelevanten Bereichen benötigt:

Verteidigung: panzerbrechende Munition, Zünder, Sprengstoffe

Netzspeicherlösungen und Batterien

Halbleiter, Leiterplatten, Raumfahrt

Wasserstoffwirtschaft, Feuerfeststoffe, Katalysatoren

Das Problem:

Über 90 Prozent der globalen Versorgung stammen aus China, Russland und Tadschikistan - die USA besitzen derzeit keine eigene Primärproduktion.

ATMY ist somit nicht nur ein Explorationswert - sondern ein potenziell systemkritischer Anbieter.

Von Trump Tower nach Bald Hill: Der Deal, der alles verändert

Als Dominari Holdings als federführender Partner für die 9,5 Millionen CAD Finanzierung von ATMY auftrat, war das nicht einfach ein weiterer Deal - es war ein geopolitisches Signal.

Ein Trump-nahes Investmenthaus - mit Genehmigung für IPOs, Sitz im Trump Tower, strategischer Zugang zu Politik und Kapitalmärkten - entscheidet sich, in ein kanadisches Antimonprojekt zu investieren.

Das ist kein Zufall, sondern Teil einer größeren Bewegung, in der politisch motiviertes Kapital gezielt in kritische Rohstoffe fließt.

Was kommt als Nächstes?

ATMY plant für 2026:

10.000 Meter Bohrungen, mit drei Geräten

Weiterentwicklung der Main, South und Marcus Zones

NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung bis Ende 2026

Beginn von Umwelt- und Genehmigungsverfahren

Wenn Politik auf Rohstoffmacht trifft

Antimony Resources ist nicht mehr nur ein Explorer. Es ist:

Ein hochgradiges Antimonprojekt mit realem Entwicklungspotenzial

Vollständig finanziert für 2026

In einem G7-Staat mit geopolitischer Stabilität

Unterstützt von Trump-naher Kapitalmarktstruktur

Positioniert als strategischer Rohstoffwert mit militärischer Relevanz

Antimon ist geopolitisch.

ATMY ist relevant.

Börseninfo:

CSE: ATMY

Frankfurt: K8J0

Weitere Infos: antimonyresources.ca

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen





ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US9115491030,CA7142661031,CA6415361071,CA0369271014