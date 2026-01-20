2025 wird in die Wirtschaftsgeschichte als das Jahr eingehen, in dem ein weitgehend unbekanntes Halbmetall die globale Industrie in eine Schockstarre versetzte. Antimon, lange Zeit im Schatten populärer Batteriemetalle wie Lithium oder Kobalt, ist plötzlich zu einer der knappsten Ressourcen des Planeten geworden. Ausgelöst durch aggressive Exportrestriktionen der Volksrepublik China, die historisch über 80 % der globalen Verarbeitungskapazitäten kontrollierte, ist die Versorgungssicherheit für den Westen kollabiert. Was Marktbeobachter als "Antimon-Schock" bezeichnen, ist keine theoretische Gefahr mehr, sondern eine harte ökonomische Realität: Laut Branchenanalysen sprachen Marktteilnehmer bereits im vergangenen Jahr von deutlichen Versorgungsdefiziten - Schätzungen liegen im hohen fünfstelligen Tonnenbereich. Wir analysieren den Markt und stellen einen potenziellen Profiteur vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
