ROUNDUP 3: SAP enttäuscht mit holprigen Abschlüssen - Aktie sackt zweistellig ab

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP kann seine Anleger mit einer angepeilten Beschleunigung des Umsatzwachstums nicht über die Enttäuschung um die aktuelle Lage hinwegtrösten. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnten die Walldorfer nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft. Auch 2026 wird das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Anleger bei Laune zu halten, steckt das Dax -Schwergewicht über zwei Jahre bis zu zehn Milliarden Euro in Aktienrückkäufe. Die Aktie verlor jedoch kräftig.

ROUNDUP 2: Facebook-Konzern Meta verspricht 'KI, die einen versteht'

MENLO PARK - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg will seine Online-Plattformen mit Künstlicher Intelligenz stärker auf einzelne Nutzer zuschneiden. Heute seien Dienste des Facebook-Konzerns Meta dazu da, mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder interessante Dinge zu entdecken, sagte Zuckerberg. Bald werde man beim Öffnen der Meta-Apps aber auf eine KI treffen, "die einen versteht".

ROUNDUP 3: Deutsche Bank verspricht Aufklärung nach Razzia - Rekordgewinn

FRANKFURT - Die Deutsche Bank will sich ihre Rekordbilanz 2025 nicht von Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts verderben lassen. "Wir wissen, wo wir hin wollen, und von diesem Weg werden wir uns nicht abbringen lassen", betonte Konzernchef Christian Sewing in einem Schreiben an die Belegschaft. Der Manager sieht Deutschlands größtes Geldhaus "auf dem Weg zu unserem langfristigen Ziel, der europäische Champion zu werden".

ROUNDUP: Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie vorbörslich unter Druck

REDMOND - Der Softwarehersteller Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie im Vorquartal. Dies teilte Microsoft am Mittwochabend nach Börsenschluss in Redmond mit. Zusammen mit den Sorgen über die stark gestiegenen Kosten belastete das nachlassende Wachstum den Aktienkurs.

ROUNDUP/Starkes Software und Server-Geschäft: IBM legt kräftig zu

ARMONK - Das Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Server hat das Wachstum des IT-Urgesteins IBM im Schlussquartal 2025 angetrieben. Das glich das träge Wachstum des Beratungsgeschäfts mehr als aus. 2026 will der Konzern weiter zulegen, wenn auch erst einmal etwas langsamer als im alten Jahr. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren das Software-Geschäft mit Übernahmen wie die von Red Hat, HashiCorp und Confluent gestärkt. Bei Investoren findet das Anklang.

ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um

AUSTIN - Nach dem ersten Jahr mit einem Umsatzrückgang schwört Elon Musk Tesla auf eine Zukunft mit Robotern und Robotaxis ein. Die älteren Modelle S und X werden eingestellt, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen. Sie begründeten einst den Ruf Teslas, wurden zuletzt aber kaum mehr ausgeliefert. In diesem Jahr soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. Davon werde man mit der Zeit vielfach mehr Wagen bauen als von allen anderen Modellen zusammen, so die Hoffnung des Tesla-Chefs.

ROUNDUP: Roche bleibt auf Kurs - Zahlen und Ausblick aber unter Erwartungen

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat 2025 die eigenen Ziele erfüllt und verspricht sich auch im neu angelaufenen Jahr weiteres Wachstum. Das Management um Konzernchef Thomas Schinecker geht zu konstanten Wechselkursen von einem Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Kerngewinn je Aktie - eine wichtige Kennziffer der Schweizer - soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Die Börse konnten die Nachrichten jedoch nicht überzeugen, der Kurs gab leicht nach.

ROUNDUP: ABB glänzt mit starkem Schlussquartal und Auftragsplus - Rekordhoch

ZÜRICH - Das Technologieunternehmen ABB ist im Schlussquartal 2025 deutlich gewachsen und hat dabei die Profitabilität gesteigert. Beim Auftragseingang knackten die Schweizer erstmals die Marke von 10 Milliarden US-Dollar (8,3 Mrd Euro). Dabei erzielten alle drei Geschäftsbereiche prozentual zweistellige Zuwächse, auch im lange durch eine Nachfrageschwäche gebeutelten Bereich Automation ging es deutlich aufwärts. Auch für das neu angelaufene Jahr zeigt sich das Management positiv gestimmt. Zudem plant der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Dollar. Die Aktie erreichte nach den Nachrichten einen Rekordkurs. Das Papier legte kräftig zu.

ROUNDUP: Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung 2025

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi hat im vergangenen Jahr vom Teilverkauf seines Konsumentengeschäfts profitiert und einen Gewinnsprung hingelegt. Aber auch im Tagesgeschäft lief es rund, und im Schlussquartal verdienten die Franzosen überraschend viel. Für Schub sorgte einmal mehr der Kassenschlager Dupixent. Für 2026 und die Folgejahre hat sich Konzernchef Paul Hudson weiteres profitables Wachstum vorgenommen. Zudem kündigte er einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro an. Der Börse reichten die Nachrichten vom Donnerstag jedoch nicht für nachhaltige Kursgewinne.

Rekord: Baumaschinenhersteller Caterpillar startet zum Jahresschluss durch

IRVING - Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen. Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer Geschichte. "Mit einem Rekord-Auftragsbestand beginnen wir nun das neue Jahr mit einer starken Dynamik", sagte Konzernchef Joe Creed. Die Aktie zog auf die Nachrichten im vorbörslichen US-Handel an.

Honeywell übertrifft Erwartungen - Ausgliederung der Aerospace-Sparte früher

CHARLOTTE - Der Mischkonzern Honeywell hat im vergangenen Jahr einen Schlussspurt hingelegt. So stieg der Umsatz im vierten Quartal um sechs Prozent auf knapp 9,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stiegen die Erlöse um elf Prozent. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage in seiner Luft- und Raumfahrt-Sparte sowie in der Gebäudeautomation. Die Profitabilität hingegen wurde durch Wertberichtigungen von als zum Verkauf klassifizierten Geschäftsbereichen belastet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 17 Prozent auf 2,59 Dollar.

Nokia verdient trotz höherem Umsatz weniger - Aktie gibt nach

ESPOO - Der Netzwerkausrüster Nokia hat den Umsatz im vierten Quartal gesteigert, operativ aber weniger verdient. Das Unternehmen profitierte dabei weiter von der Nachfrage nach Netzwerkinfrastruktur für die Anbindung von KI-Rechenzentren. Der Umsatz stieg im vierten Quartal organisch, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekt, um drei Prozent auf 6,13 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. An der Börse gab die Aktie deutlich nach. Zuletzt notierte die Aktie fast vier Prozent im Minus. Analysten begründeten die Verluste mit dem enttäuschenden Ausblick für die Netzwerkinfrastruktur. Die Quartalszahlen seien dagegen gut gewesen.

ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt

STOCKHOLM - Der Modehändler H&M hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2024/2025 überraschend viel verdient. Die Schweden profitierten unter anderem von gesunkenen Kosten und Verbesserungen beim Angebot und ihrem Lagermanagement, wie sie am Donnerstag im Stockholm mitteilten. Der Auftakt in das laufende erste Quartal fiel jedoch verhalten aus. Die Aktie gab nach den Nachrichten nach.

ROUNDUP/Niedrigere Zinsen: Nordea-Gewinn geht leicht zurück - Aktie gibt nach

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea hat im vergangenen Jahr wegen der gesunkenen Zinsen operativ weniger verdient. Das operative Ergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,32 Milliarden Euro gefallen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP 2: Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Aktie mit Rekord -Strahlenspezialist Eckert & Ziegler mit Rekordjahr 2025 -ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus -Toyota fährt VW immer weiter davon - Absatz steigt

-Chemiekonzern Dow streicht mehr als jede zehnte Stelle -Kreise: Air Asia will 100 kleine Airbus-Jets kaufen

-ROUNDUP: Nemetschek knackt Milliardenmarke beim Umsatz - Zuversichtlich für 2026 -ROUNDUP: Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn -Acea: Nutzfahrzeug-Zulassungen in EU schwächeln 2025 - Busse legen aber zu -Trotz 0:2 gegen Inter: BVB spielt in den Playoffs

-Samsung mit deutlichem Gewinnplus in Chipsparte

-Easyjet verzeichnet mehr Passagiere und bestätigt Prognose - Aktie im Plus -Koreanischer Autobauer Hyundai verdient wegen US-Zöllen deutlich weniger -Wachstumsschwung von Givaudan lässt nach

-Bär träumt vom Mondflug und sieht Chancen für die Wirtschaft -Kovac: Auswärts-Rückspiel kein großer Nachteil mehr

-Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein

-Viel Gegenwind: So liefen 2025 die Geschäfte bei Kärcher -ROUNDUP: Projekt für synthetische Flugkraftstoffe in Schwedt geplant -Pilotprojekt: Münchner S-Bahn rangiert Zug aus der Ferne -Bayerns Messen und Spielbanken auf Rekordkurs

-Jetzt gegen Leverkusen?: Dortmund mit Dämpfer in die Playoffs -Fahrradmesse Eurobike schrumpft und setzt auf Neuanfang -Weniger Geld für Unfallopfer ohne Helm gefordert

-ROUNDUP/Diskriminierung bei der Wohnungssuche: Makler muss zahlen -Litauen beschafft Panzerbrücken für 210 Millionen Euro -ROUNDUP/Nächster Versuch: Lukoil plant Verkauf an US-Firma Carlyle -Immer mehr Drohnen - braucht es neue Regeln?

-BMW hält verschärftes CO2-Flottenziel im ersten Jahr ein -Abwärtstrend hält an - Ostseefischer geben Betriebe auf -Umstieg auf Bahn und Auto - Inlandsflüge holen nicht auf°

