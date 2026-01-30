Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC 30.01.2026 GB00BSZBP530 Reckitt Benckiser Group PLC 02.02.2026 Tausch 25:24
US04962H5063 Atossa Therapeutics Inc. 30.01.2026 US04962H7044 Atossa Therapeutics Inc. 02.02.2026 Tausch 15:1
US02919L7038 American Rebel Holdings Inc. 30.01.2026 US02919L8028 American Rebel Holdings Inc. 02.02.2026 Tausch 20:1
CA3397643006 Zerostack Corp. 30.01.2026 US02919L8028 Zerostack Corp. 02.02.2026 Tausch 1:1
GG00BP2NJT37 Taylor Maritime Ltd. 30.01.2026 GG00BTZC2850 Taylor Maritime Ltd. 02.02.2026 Tausch 100:54
CA7759041055 Romios Gold Resources Inc. 30.01.2026 CA68616A1003 Romios Gold Resources Inc. 02.02.2026 Tausch 10:1
SE0025012032 Virtune Bitcoin Prime ETP 30.01.2026 SE0027598038 Virtune Bitcoin Prime ETP 02.02.2026 Tausch 1:10
