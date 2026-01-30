Anzeige
Freitag, 30.01.2026
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
WKN: A41DFJ | ISIN: CA3397643006 | Ticker-Symbol: 730
München
28.01.26 | 08:04
6,300 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZEROSTACK CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZEROSTACK CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,2506,05007:00
0,0000,00007:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN REBEL
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC0,261-5,81 %
ATOSSA THERAPEUTICS INC0,484-2,91 %
ORETERRA METALS CORP0,024-11,11 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC70,30+1,59 %
TAYLOR MARITIME LIMITED0,6200,00 %
VIRTUNE BITCOIN PRIME ETP75,10+7,03 %
ZEROSTACK CORP6,3000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.