he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.01.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2026
.
ISIN Name
CA3397643006 FLORA GROWTH CORP.
CA7759041055 ROMIOS GOLD RES INC.
CA88605U1075 THUNDERBIRD ENTER.GRP
GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10
GG00BP2NJT37 TAYLOR MARITIME LTD.
SE0018040784 CINIS FERTILIZER AB
SE0025012032 VIRTUNE AB O.END ETP BTC
US02919L7038 AME.REB.HLD.INC. O.N.
US03828A1016 APPLIED THERAPEUTDL-,0001
US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR
US04962H5063 ATOSSA THERAPEU. DL -,015
US12740C1036 CADENCE BANK DL 2,5
US17253J1144 CIPHER MINING WTS26
US2003401070 COMERICA INC. DL 5
US26740W1172 D-WAVE QUATUM WTS27
US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001
