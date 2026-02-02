The following instruments on XETRA do have their first trading 02.02.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.02.2026Aktien1 CA00249P1053 AXA S.A. CDR2 ARP125991090 Banco BBVA Argentina S.A.3 BRCPLEACNOR8 Companhia Paranaense Energia Copel4 DE000A40ET88 Finexity AG5 CNE1000070H8 Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd.6 LV0000101806 DelfinGroup AS7 LV0000101863 IPAS Indexo AS8 LV0000101848 Virsi-A AS9 AU0000408783 Green & Gold Minerals Ltd.10 AU0000321333 Litchfield Minerals Ltd.11 CA8158021037 Sego Resources Inc.12 US02919L8028 American Rebel Holdings Inc.13 US04962H7044 Atossa Therapeutics Inc.14 CA68616A1003 Oreterra Metals Corp.15 GB00BSZBP530 Reckitt Benckiser Group PLC16 GG00BTZC2850 Taylor Maritime Ltd.17 SE0027598038 Virtune Bitcoin Prime ETP18 CA98956L1013 Zerostack Corp.Anleihen/ETF1 XS3282969008 Bahrain, Königreich2 ES0000106775 Comunidad Autónoma del País Vasco3 XS3286252963 EDP Servicios Financieros España S.A.4 XS3281721863 MKS Inc.5 CH1522231187 Bayerische Landesbank6 DK0009925265 Dänemark, Königreich7 FR0129437572 Frankreich, Republik8 CH1499437270 Nordrhein-Westfalen, Land9 CH1499437262 Nordrhein-Westfalen, Land10 CH1499437254 Nordrhein-Westfalen, Land11 FR0014015YA2 Agence Française de Développement12 DE000A4DE172 IMMOVATION Immobilien Handels AG13 XS3285776236 Inter-American Development Bank14 XS3285025345 Motability Operations Group PLC15 XS3263933049 Titan Global Finance PLC16 AR0963787574 Argentinien, Republik17 XS3278761633 Hongkong Electric Finance Ltd.18 LU2951555585 iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF