The following instruments on XETRA do have their first trading 02.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.02.2026
Aktien
1 CA00249P1053 AXA S.A. CDR
2 ARP125991090 Banco BBVA Argentina S.A.
3 BRCPLEACNOR8 Companhia Paranaense Energia Copel
4 DE000A40ET88 Finexity AG
5 CNE1000070H8 Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd.
6 LV0000101806 DelfinGroup AS
7 LV0000101863 IPAS Indexo AS
8 LV0000101848 Virsi-A AS
9 AU0000408783 Green & Gold Minerals Ltd.
10 AU0000321333 Litchfield Minerals Ltd.
11 CA8158021037 Sego Resources Inc.
12 US02919L8028 American Rebel Holdings Inc.
13 US04962H7044 Atossa Therapeutics Inc.
14 CA68616A1003 Oreterra Metals Corp.
15 GB00BSZBP530 Reckitt Benckiser Group PLC
16 GG00BTZC2850 Taylor Maritime Ltd.
17 SE0027598038 Virtune Bitcoin Prime ETP
18 CA98956L1013 Zerostack Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3282969008 Bahrain, Königreich
2 ES0000106775 Comunidad Autónoma del País Vasco
3 XS3286252963 EDP Servicios Financieros España S.A.
4 XS3281721863 MKS Inc.
5 CH1522231187 Bayerische Landesbank
6 DK0009925265 Dänemark, Königreich
7 FR0129437572 Frankreich, Republik
8 CH1499437270 Nordrhein-Westfalen, Land
9 CH1499437262 Nordrhein-Westfalen, Land
10 CH1499437254 Nordrhein-Westfalen, Land
11 FR0014015YA2 Agence Française de Développement
12 DE000A4DE172 IMMOVATION Immobilien Handels AG
13 XS3285776236 Inter-American Development Bank
14 XS3285025345 Motability Operations Group PLC
15 XS3263933049 Titan Global Finance PLC
16 AR0963787574 Argentinien, Republik
17 XS3278761633 Hongkong Electric Finance Ltd.
18 LU2951555585 iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard