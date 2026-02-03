Gold und Silber legen eine Pause ein - warum einige Analysten dies erwartet hatten: Tesoro Gold, Barrick und First Majestic Silver im Fokus

Anzeige / Werbung

Eine Rallye, die eine Verschnaufpause brauchte

Gold und Silber hatten einen steilen Anstieg hinter sich - jetzt war eine Atempause fällig. Nachdem beide Edelmetalle aufeinanderfolgende Allzeithochs erreicht hatten, erlebten sie eine der schärfsten kurzfristigen Korrekturen seit Jahrzehnten. Gold fiel um fast 9% von seinem Höchststand, Silber verlor in der Spitze mehr als 11%. In Notenwerten ausgedrückt wurden Billionen an Marktwert kurzzeitig aus den globalen Edelmetallmärkten ausgelöscht.

Für viele Anleger war das Tempo und Ausmaß dieser Bewegung verstörend. Für andere hingegen war die Korrektur überfällig. Wie mehrere Analysten anmerkten, sind parabolische Kursanstiege bei Silber und eine Überperformance gegenüber Gold oft Kennzeichen eines späten Zyklus - nicht der Beginn eines neuen Trends. Die Rallye war instabil geworden, zunehmend getragen von spekulativem Kapital und Momentum anstelle von Fundamentaldaten.

Trotz der abrupten Korrektur bleibt das langfristige Narrativ jedoch klar bestehen.

Der Debasement-Trade ist nicht verschwunden

Die Rallye der Edelmetalle hatte schon lange vor dem Ausverkauf dieser Woche eine psychologische Grenze überschritten. Gold, das über 5.000?US-Dollar pro Unze gehandelt wurde, und Silber, das sich eher wie ein Momentum-Titel als ein Industriemetall verhielt, markieren einen Wandel in der Positionierung der Anleger für die nächste Phase globaler Unsicherheit. Was einst als Inflationsschutz begann, hat sich zu einer breiteren Ablehnung von Währungen, Staatsverschuldung und geldpolitischer Glaubwürdigkeit entwickelt.

Die zugrunde liegenden Treiber bleiben bestehen: wachsende fiskalische Defizite, politischer Druck auf Zentralbanken und geopolitische Spannungen. Diese Faktoren verschmelzen zunehmend zu dem, was Marktteilnehmer als "Debasement-Trade" bezeichnen. In diesem Umfeld sind harte Vermögenswerte mehr als nur eine Versicherung - sie werden zu einem Ausdruck von Überzeugung.

Überfüllte Trades korrigieren, aber die Fundamentaldaten bleiben stark

Der Ausverkauf dieser Woche war ein klassisches Beispiel für das Abwickeln eines überfüllten Trades. Gold und Silber hatten sich in schnellen, momentumgetriebenen Bewegungen nach oben entwickelt. Als die Volatilität anstieg und die Liquidität zurückging, kam es zu einer Kaskade aus Stop-Loss-Auslösungen und Gewinnmitnahmen. Doch an den grundlegenden Faktoren wie Staatsverschuldung, Inflationsunsicherheit und geopolitischem Risiko hat sich materiell nichts geändert.

Der Anstieg des Goldpreises war nie nur durch Angebot und Nachfrage getrieben - er war ein Signal für systemischen Stress. Family Offices und institutionelle Anleger mit Fokus auf Kapitalerhalt führten die Bewegung an.

Silber, von Natur aus spekulativer, hatte sich bereits im Jahresverlauf vervierfacht. Der Zufluss von Privatanlegern und gehebelte Spekulationen machten es zu einem Hoch-Beta-Investment im gleichen Debasement-Thema. Die Korrektur war scharf, aber nicht überraschend - insbesondere bei einem Markt, dessen geringe Größe Momentum-Schwankungen verstärkt.

Tesoro Gold: Eine Entwicklungsstory mit Maßstab und Kontext

Während große Produzenten viele Portfolios verankern, verändern steigende Goldpreise weiterhin die Wahrnehmung von Unternehmen in der Entwicklungsphase. Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) steht beispielhaft für diesen Wandel. Das El-Zorro-Projekt des Unternehmens in Chile beherbergt eine Ressource von rund 2?Millionen Unzen in der Ternera-Lagerstätte und vereint geologische Größe mit seltenen Infrastrukturvorteilen: niedrige Höhenlage, Nähe zu Strom und Wasser sowie Zugang zu befestigten Straßen.

El Zorro ist zudem das erste anerkannte Intrusions-Goldsystem Chiles und bietet Potenzial im Distriktmaßstab. Laufende Bohrungen an verschiedenen Zielen deuten darauf hin, dass Ternera Teil eines deutlich größeren mineralisierten Systems sein könnte.

Tesoro wird weiterhin mit einem Abschlag auf Basis des Unternehmenswerts pro Unze gehandelt. In einem Markt, in dem Gold höher bewertet wird, zieht diese Bewertungslücke Aufmerksamkeit auf sich.

Barrick und First Majestic: Getragen durch operative Hebelwirkung

Unter den Produzenten zeigt Barrick Gold (ISIN: CA06849F1080), wie sich Größe bei hohen Preisen in Cashflow übersetzen lässt. Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 0,76?US-Dollar je Aktie, gestützt durch höhere Produktion, niedrigere Kosten und starke Preise. Die Goldproduktion stieg auf 829.000 Unzen.

Für die Zukunft hängt Barricks Entwicklung nicht nur vom Goldpreis ab, sondern auch von disziplinierter Umsetzung. Projekte wie Fourmile, Reko Diq und Lumwana bieten langfristige Optionen, doch das Management betont, dass Sicherheit und operative Beständigkeit entscheidend für nachhaltigen Wert sind.

First Majestic (ISIN: CA32076V1031), ein primärer Silberproduzent, nutzte ebenfalls das Preisumfeld 2025. Die Rekordproduktion folgte auf die Übernahme von Los Gatos und bessere Ergebnisse an den Kernstandorten in Mexiko. Das Unternehmen erreichte oder übertraf die angepassten Prognosen und intensivierte seine Explorationsaktivitäten, insbesondere in Santa Elena.

Durch sein integriertes Modell - einschließlich eigener Prägeanstalt - bietet First Majestic eine einzigartige Kombination aus industrieller und investiver Silbernachfrage, ein Markt, der wieder das Interesse von Privatanlegern auf sich zieht.

Korrekturen testen Stimmung, nicht Fundament

Trotz der jüngsten Volatilität bleibt das Anlegerinteresse an Gold und Silber fest in ernsthaften wirtschaftlichen Sorgen verwurzelt: steigende Verschuldung, fragile geldpolitische Glaubwürdigkeit und geopolitische Fragmentierung. Dies sind keine kurzfristigen Ängste.

Die Umkehr dieser Woche ändert nichts an den langfristigen Themen, die die Edelmetalle antreiben. Vielmehr ist sie eine Neubewertung - eine Erinnerung daran, Momentum und Fundamentaldaten zu unterscheiden, Lärm und Substanz zu trennen.

Selbst die stärksten Trends brauchen gelegentlich eine Pause. Und in dieser Pause gewinnen Anleger oft die nötige Perspektive.

Quellen:

https://www.afr.com/markets/commodities/gold-smashes-past-us5-000-in-frenzy-fuelled-by-global-upheaval-20260127-p5nx6b

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2025/q3-2025-results/default.aspx

Morgans Research report 20.01.2026

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

