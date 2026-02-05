Kupfers neuer Bullenmarkt rückt die Mongolei wieder in den Fokus - Asian Battery Metals treibt das Projekt Oval voran

Anzeige / Werbung

Steigende Preise, starke chinesische Nachfrage und Tier-1-Investitionen im Bergbau verändern den Ausblick für Kupferexplorer in der Mongolei.

Kupfer hat sich erneut als zentrales Metall der Energiewende etabliert. Die Preise sind in den vergangenen Wochen über 13.000 US-Dollar pro Tonne gestiegen, getrieben von einem begrenzten Minenangebot und einer beschleunigten Nachfrage aus Elektrifizierung, erneuerbaren Energien und der Elektromobilität. In China, dem weltweit größten Kupferverbraucher, beginnen sogar Privatanleger damit, kleine Kupferbarren zu kaufen - ein Zeichen für einen breiteren Stimmungswandel weg von Edelmetallen hin zu industriellen Rohstoffen, die als strukturell unterversorgt gelten.

Vor diesem makroökonomischen Hintergrund rücken Regionen mit Größe, Nähe zu asiatischen Absatzmärkten und etablierter Bergbauhistorie verstärkt in den Fokus. Die Mongolei, seit Langem bekannt für ihre Kupfervorkommen, steht dabei erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Rio Tinto verankert die Kupferstory der Mongolei

An der Spitze steht Oyu Tolgoi, das Weltklasse-Kupferprojekt, das gemeinsam von Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) betrieben wird und derzeit den Untertagebetrieb hochfährt. Nach vollständiger Entwicklung soll Oyu Tolgoi zu den größten Kupferminen der Welt zählen und die Rolle der Mongolei als strategischer Lieferant für den asiatischen Raum festigen.

Das langfristige Engagement von Rio Tinto wirkt dabei weit über das Projekt hinaus. Es zeigt, dass großskalige Kupferprojekte in der Mongolei finanziert, gebaut und betrieben werden können - und lenkt gleichzeitig die Aufmerksamkeit von Investoren auf frühphasige Chancen im selben geologischen Umfeld.

Asian Battery Metals und die nächste Generation des Angebots

Eines der Unternehmen, das von diesem erneuten Interesse profitieren will, ist Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143), das das Oval-Cu-Ni-PGE-Projekt im Süden der Mongolei vorantreibt. Obwohl sich das Projekt noch in der Explorationsphase befindet, zeigt Oval bereits die Merkmale eines zusammenhängenden magmatischen Kupfer-Nickel-Systems - zu einem Zeitpunkt, an dem neue Entdeckungen zunehmend seltener werden.

Jüngste Bohrprogramme haben die Ausdehnung des Projekts deutlich vergrößert. Phase-3-Bohrungen haben den interpretierten mineralisierten Streichen auf etwa 840 bis 880 Meter verlängert, wobei mehrere Bohrlöcher Sulfidmineralisation über breite Intervalle durchschnitten haben. Visuelle Ergebnisse aus Step-out-Bohrungen bestätigen, dass die Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen bleibt. Ergänzend identifizieren elektromagnetische Messungen im Bohrloch weiterhin leitfähige Strukturen, die mit Sulfidansammlungen übereinstimmen.

Für Kupfermärkte mit zunehmend angespanntem Angebot sind Größe und Kontinuität entscheidend. Die wachsende Streichlänge bei Oval deutet darauf hin, dass es sich nicht um isolierte Vorkommen handelt, sondern um einen größeren intrusiven Körper, der künftige Ressourcendefinitionsarbeiten unterstützen könnte.

Validierung durch BHP und disziplinierte Exploration

Ein frühes externes Gütesiegel erhielt Asian Battery Metals bereits 2023, als das Unternehmen in das Xplor-Accelerator-Programm von BHP (ISIN: AU000000BHP4) aufgenommen wurde. Als eines von nur sieben Explorationsunternehmen weltweit ausgewählt, spiegelte diese Entscheidung die technische Qualität des geologischen Modells von Oval und dessen Relevanz für zukunftsorientierte Rohstoffe wie Kupfer und Nickel wider.

Das Programm stellte nicht verwässernde Finanzierung sowie technische Unterstützung in einer entscheidenden frühen Phase bereit und beschleunigte Bohrarbeiten, die letztlich das Vorhandensein eines zusammenhängenden mineralisierten Systems bestätigten. In einem Umfeld, in dem Kapital zunehmend selektiv vergeben wird, wirkt diese Validierung weiterhin nach.

Kupfernachfrage trifft regionale Strategie

Über Oval hinaus wendet Asian Battery Metals sein Explorationsmodell auf weitere nahegelegene Ziele wie MS1 und Bayan Sair an und verfolgt dabei eine Cluster-Strategie, wie sie bei der Entwicklung großer Kupferreviere weltweit üblich ist. Der Ansatz ist logisch: Mehrere Lagerstätten innerhalb kurzer Transportdistanz können Infrastruktur gemeinsam nutzen und erhöhen die langfristige Flexibilität bei einer möglichen Entwicklung.

Diese regionale Herangehensweise passt zur übergeordneten Kupferstory. Mit steigender chinesischer Nachfrage und zunehmender Elektrifizierung in ganz Asien wird die Nähe zu Endmärkten zu einem strategischen Vorteil - nicht nur zu einer Randnotiz.

Vom Makro- zum Mikrobild

Die Kupferrallye wird von globalen Kräften getragen, die weit über einzelne Projekte hinausgehen. Doch die Erfahrung zeigt, dass anhaltende Preiszyklen vor allem jene Unternehmen belohnen, die hochwertige Vermögenswerte bereits vor dem Eintritt akuter Angebotsengpässe vorangetrieben haben. Mit Rio Tintos Oyu Tolgoi als Ankerprojekt und einer neuen Generation von Explorern, die die Projektpipeline erweitern, positioniert sich Asian Battery Metals in einer Region und einem Rohstoffzyklus, die sich zunehmend zu seinen Gunsten entwickeln.

Auch wenn Oval weiterhin ein Explorationsprojekt ist, verleiht die Kombination aus starken Kupferpreisen, nachgewiesener geologischer Kontinuität und erneuter Investorenaufmerksamkeit für die Mongolei dieser Geschichte zunehmend Gewicht.

https://www.cruxinvestor.com/posts/asian-battery-metals-unlocks-mongolias-copper-nickel-potential-with-bhp-backing-and-high-grade-discoveries

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03032300-6A1301137&v=undefined

https://www.afr.com/markets/commodities/forget-the-gold-bullion-rush-chinese-buyers-are-clamouring-for-copper-20260121-p5nvph

https://www.riotinto.com/en/operations/asia/oyu-tolgoi

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

