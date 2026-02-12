Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Rohstoff mit Verteidigungs-Power - Antimony Resources im Anleger-Radar
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78
Tradegate
12.02.26 | 09:36
59,07 Euro
-0,22 % -0,13
PR Newswire
12.02.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-11 IE00BF541080 311000.000 42396330.89 136.3226
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-11 IE00BF540Z61 746000.000 55695581.30 74.6590
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-11 IE00BQQP9F84 38200000.000 4562348085.96 119.4332
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-11 IE00BDFBTQ78 28075000.000 1954390679.65 69.6132
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-11 IE00BYWQWR46 11750000.000 748385109.61 63.6923
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-11 IE00BQQP9G91 12150000.000 1569336184.35 129.1635
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-11 IE00BDS67326 2834000.000 199849056.70 70.5184
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-11 IE00BQQP9H09 6050000.000 393569268.86 65.0528
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-11 IE00BL0BMZ89 4600000.000 173287373.57 37.6712
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-11 IE00BMC38736 64600000.000 4701925585.25 72.7852
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-11 IE00BMDH1538 12950000.000 99180393.77 7.6587
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-11 IE00BMDKNW35 46800000.000 526162841.36 11.2428
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-11 IE0000H445G8 470000.000 8398632.85 17.8694
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-11 IE0002PG6CA6 65700000.000 1167648787.25 17.7724
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-11 IE0005B8WVT6 530000.000 12147646.55 22.9201
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-11 IE000YU9K6K2 11640000.000 920562782.33 79.0861
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-11 IE000B9PQW54 740000.000 15769885.39 21.3107
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-11 IE0001J5A2T9 505000.000 14953540.09 29.6110
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-11 IE0005TF96I9 550000.000 11341648.82 20.6212
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-11 IE000M7V94E1 34970000.000 2318751767.47 66.3069
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-11 IE000NXF88S1 5320000.000 163679296.11 30.7668
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-11 IE000YYE6WK5 125350000.000 8318862509.93 66.3651
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-11 IE000J6CHW80 2574000.000 64134056.18 24.9161
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-11 IE0007I99HX7 1750000.000 44957011.34 25.6897
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-11 IE000SBU19F7 700000.000 17156171.97 24.5088
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-11 IE0007Y8Y157 21600000.000 540267739.24 25.0124

© 2026 PR Newswire
