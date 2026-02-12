VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BF541080
|311000.000
|42396330.89
|136.3226
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55695581.30
|74.6590
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BQQP9F84
|38200000.000
|4562348085.96
|119.4332
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BDFBTQ78
|28075000.000
|1954390679.65
|69.6132
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BYWQWR46
|11750000.000
|748385109.61
|63.6923
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1569336184.35
|129.1635
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BDS67326
|2834000.000
|199849056.70
|70.5184
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|393569268.86
|65.0528
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BL0BMZ89
|4600000.000
|173287373.57
|37.6712
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BMC38736
|64600000.000
|4701925585.25
|72.7852
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|99180393.77
|7.6587
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-11
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|526162841.36
|11.2428
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0000H445G8
|470000.000
|8398632.85
|17.8694
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0002PG6CA6
|65700000.000
|1167648787.25
|17.7724
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12147646.55
|22.9201
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000YU9K6K2
|11640000.000
|920562782.33
|79.0861
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15769885.39
|21.3107
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14953540.09
|29.6110
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11341648.82
|20.6212
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000M7V94E1
|34970000.000
|2318751767.47
|66.3069
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000NXF88S1
|5320000.000
|163679296.11
|30.7668
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000YYE6WK5
|125350000.000
|8318862509.93
|66.3651
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64134056.18
|24.9161
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44957011.34
|25.6897
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-11
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17156171.97
|24.5088
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-11
|IE0007Y8Y157
|21600000.000
|540267739.24
|25.0124
