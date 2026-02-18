Die Scheinwerfer der Mining Indaba 2026 in Kapstadt beleuchteten Anfang Februar eine neue Realität, die weit über Förderquoten und Bohrergebnisse hinausgeht. In den Paneldiskussionen kristallisierte sich ein Begriff heraus, der die künftige Rohstoffpolitik definiert: "Transaktional". Die Ära der rein ideologischen Allianzen weicht einem pragmatischen Zeitalter, in dem Versorgungssicherheit und Zugang zu Ressourcen die Währung der Geopolitik sind. In diesem neuen globalen Gefüge, in dem der Westen, China und der globale Süden um Einfluss ringen, positioniert sich Afrika nicht mehr als Bittsteller, sondern als strategischer Partner auf Augenhöhe. Das Kapital folgt dieser Logik. Doch es fließt nicht wahllos, sondern gezielt in die geologisch produktivsten Regionen. Im Goldsektor bedeutet das: Alle Augen richten sich auf die Senegal-Mali Shear Zone (SMSZ). In diesem Weltklasse-Distrikt kontrolliert ein kleiner Explorer den Schlüssel zur Langlebigkeit der dortigen Giganten: Desert Gold Ventures. Während B2Gold und Robex Resources ihre Milliarden-Assets verwalten, sitzt Desert Gold auf der strategischen Reserve, die in einer transaktionalen Welt richtig teuer werden dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...