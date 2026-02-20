5 US-Dividendenkracher | Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz & Infineon: Ex-Dividende
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|45,165
|45,185
|16:41
|45,185
|45,195
|16:34
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:15
|Dividendenbekanntmachungen (20.02.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASX LIMITED AU000000ASX7 1,018 AUD 0,6103 EUR ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC US04956D1072 0,055 USD 0,0467 EUR AUDIOCODES LTD IL0010829658 0...
► Artikel lesen
|14:51
|Aktien Frankfurt: Gewinne - Dax festigt 25.000 Punkte
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag nach der Veröffentlichung solider Wirtschaftsdaten ins Plus vorgearbeitet. Nach dem Rücksetzer vom Vortag machte der Leitindex wieder einen kleinen...
► Artikel lesen
|13:38
|INFINEON TECHNOLOGIES AG im Fokus der Marktbewertung
|12:12
|Aktien Frankfurt: Dax festigt 25.000 Punkte mit Gewinnen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag nach der Veröffentlichung solider Wirtschaftsdaten ins Plus vorgearbeitet. Nach dem Rücksetzer vom Vortag machte der Leitindex wieder einen Schritt...
► Artikel lesen
|11:54
|5 US-Dividendenkracher | Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz & Infineon: Ex-Dividende
|5 US-Dividendenkracher | Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz & Infineon: Ex-Dividend
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:55
|Buy now, pay later: Klarna-Aktie stürzt ab: Das sind die Gründe
|15:27
|5 US-Dividendenkracher: Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz und Rheinmetall: 3 gute Gründe zum Kauf
|Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns befindet sich wieder im Aufwind, während die Klarna-Aktie ins Bodenlose zu stürzen scheint. Welche Aktie bietet sich jetzt für das Depot der Anleger an?Mehr...
► Artikel lesen
|15:27
|Buy now, sell-off later: Where did Klarna's IPO go wrong?
|14:51
|Opening Bell: Bayer, Airbus, Newmont, ExxonMobil, Nvidia, Applovin, Klarna, First Cash Holdings
|Die Wall Street hat einen schwächeren Handelstag hinter sich. Der Dow Jones gab 0,5 Prozent ab, der Nasdaq 100 0,4 Prozent und der S&P 500 0,3 Prozent. Heute ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung...
► Artikel lesen
|14:42
|Compass Point cuts Klarna stock price target on margin concerns
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:30
|DA Davidson raises Walmart stock price target on automation gains
|16:18
|TD Cowen raises Walmart stock price target on AI leadership
|15:34
|Walmart: Telsey hebt Kursziel wegen wachsendem Ökosystem an
|15:30
|Telsey raises Walmart stock price target on ecosystem growth
|15:29
|Walmart Peaked, Hims & Hers Sank, and More
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|INFINEON TECHNOLOGIES AG
|45,125
|-1,55 %
|KLARNA GROUP PLC
|11,580
|-1,70 %
|WALMART INC
|103,74
|-2,22 %