12M 2025
4Q 2025
Ausblick und weitere Informationen
"Die Rekordergebnisse der Allianz für 2025 zeigen erneut, dass wir in der Lage sind, zuverlässig unsere Versprechen zu erfüllen, auch in einem sich schnell ändernden und zunehmend polarisierten Umfeld. Unsere Leistungsfähigkeit geht weit über unsere finanzielle Disziplin und operative Resilienz hinaus. Unser Erfolg wird auch ermöglicht durch die Stärke unserer Marke, herausragende Kundenloyalität und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Kundinnen und Kunden erwarten Schutz und ein beruhigendes Gefühl von Verlässlichkeit zu einem Preis, den sie sich leisten können. Genau deshalb ist es entscheidend, unseren Kundinnen und Kunden echten Mehrwert zu bieten und so unsere Kundenbasis weiter auszubauen. Um der wachsenden Polarisierung in der Welt entgegenzutreten, bleibt es unsere strategische Priorität - und auch unsere gesellschaftliche Pflicht - Menschen Zugang zu der Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen, die unsere Produkte und Services bieten."
Allianz Gruppe: Hervorragender Start in die Umsetzung unserer Capital Markets Day Agenda
CFO Kommentar
"Wir hatten einen ausgezeichneten Start in unseren neuen Strategiezyklus. Unsere Performance unterstreicht die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells.
Die Rekordergebnisse der Allianz für 2025 zeichnen sich durch sehr gutes Wachstum in allen Segmenten und hervorragende Profitabilität aus - bei weiter gestärkter Finanzkraft. Dies unterstreicht unsere Fähigkeit, nachhaltigen Wert für unsere Kundinnen und Kunden sowie Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.
Für 2026 streben wir ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro, plus oder minus
Unser gesamtes Geschäftsvolumen stieg auf 186,9 Milliarden Euro (12M 2024: 179,8 Milliarden Euro). Das interne Wachstum, das um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte bereinigt ist, war mit 8,1Prozent stark. Alle Segmente trugen zum Wachstum bei.
Das operative Ergebnis erreichte mit 17,4 (16,0) Milliarden Euro einen Rekordwert, was einem Anstieg von 8,4 Prozent entspricht. Der Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung war der wesentliche Wachstumstreiber, und alle Geschäftsbereiche übertrafen den Mittelwert ihres jeweiligen Gesamtjahresausblicks.
Der bereinigte Jahresüberschuss der Anteilseigner stieg um 10,9 Prozent auf 11,1 (10,0) Milliarden Euro. Adjustiert um eine einmalige Steuerrückstellung im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Beteiligung an unseren indischen Joint Ventures im ersten Quartal 2025 und dem Veräußerungsgewinn aus dem Joint Venture mit UniCredit im zweiten Quartal 2025, stieg der bereinigte Jahresüberschuss der Anteilseigner um 9,3 Prozent.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie (core earnings per share)[5] belief sich auf 28,61 (25,42) Euro, was einem Anstieg von 12,5 Prozent entspricht. Adjustiert um die oben genannte einmalige Steuerrückstellung und den Veräußerungsgewinn stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie um 10,8 Prozent.
Die Allianz hat im Gesamtjahr 2025 eine hervorragende bereinigte Eigenkapitalrendite (core return on equity)5 von 18,1 Prozent erzielt (Gesamtjahr 2024: 16,9 Prozent). Adjustiert um die Effekte der einmaligen Steuerrückstellung und des Veräußerungsgewinns, lag die bereinigte Eigenkapitalrendite bei 17,8 Prozent.
Diese Performance wurde erzielt, während die Allianz ihre Kapitalausstattung weiter stärkte. Die Solvency-II-Quote lag bei 218 Prozent, was einem Anstieg von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Gesamtjahr 2024 (209 Prozent) und dem dritten Quartal 2025 (209 Prozent) entspricht. Diese Entwicklung wurde durch eine hervorragende operative Kapitalgenerierung von 25 Prozentpunkten nach Steuern/vor Dividende unterstützt.
Im vierten Quartal 2025 hat die Allianz eine starke Performance erzielt, die durch ein gutes Wachstum in allen drei Segmenten und eine hervorragende Profitabilität gekennzeichnet war.
Unser gesamtes Geschäftsvolumen erreichte 45,7 Milliarden Euro (4Q 2024: 45,9 Milliarden Euro). Das interne Wachstum lag bei guten 6,5 Prozent. Alle Geschäftsbereiche trugen hierzu bei.
Das operative Ergebnis stieg um 3,0 Prozent auf 4,3 (4,2) Milliarden Euro. Dies entspricht 27 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks. Der Anstieg ist vor allem auf das hervorragende Wachstum des operativen Ergebnisses in unserem Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen.
Der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner stieg um 12,2 Prozent auf 2,7 (2,4) Milliarden Euro. Ein höheres operatives Ergebnis und ein verbessertes nicht-operatives Ergebnis trugen dazu bei.
Ausblick
Die Allianz strebt für 2026 ein operatives Ergebnis in Höhe von 17,4 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro, an.
Weitere Informationen
Der Vorstand schlägt eine Dividende pro Aktie in Höhe von 17,10 Euro (2024: 15,40 Euro) für das Jahr 2025 vor, eine Steigerung von 11,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2024.
Am 25. Februar 2026 hat die Allianz ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro angekündigt
Schaden- und Unfallversicherung: Hervorragende Ergebnisse in allen Bereichen
Im Gesamtjahr 2025 stieg das gesamte Geschäftsvolumen auf 86,7 Milliarden Euro (12M 2024: 82,9 Milliarden Euro). Das interne Wachstum lag bei sehr guten 8,2 Prozent.
Das operative Ergebnis war mit 9,0 (7,9) Milliarden Euro ausgezeichnet und lag damit deutlich über dem Mittelwert unseres Gesamtjahresausblicks von 8,0 Milliarden Euro. Das Wachstum des operativen Ergebnisses um 13,9 Prozent war fast ausschließlich auf ein höheres versicherungstechnisches Ergebnis zurückzuführen.
Die Schaden-Kosten-Quote lag mit 92,2 Prozent (93,4 Prozent) auf einem hervorragenden Niveau, wobei sich sowohl die Schadenquote als auch die Kostenquote verbesserten. Die Schadenquote lag bei 68,3 Prozent, eine Verbesserung um 1,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (69,3 Prozent). Geringere Schäden durch Naturkatastrophen und grundlegende Verbesserungen durch versicherungstechnische Maßnahmen glichen eine konservative Abwicklungsquote mehr als aus. Die Kostenquote verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 23,9 Prozent (24,2 Prozent), was unseren erfolgreichen Produktivitätsfokus widerspiegelt.
Das Privatkundengeschäft[6] erzielte ein hervorragendes internes Wachstum von 9 Prozent, während unser Gewerbekundengeschäft[7] um 7 Prozent wuchs.
Die Profitabilität war sowohl im Privatkunden- als auch im Gewerbekundengeschäft stark. Die Schaden-Kosten-Quote im Privatkundengeschäft verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 92,4 Prozent (94,1 Prozent), während sie im Gewerbekundengeschäft ein ausgezeichnetes Niveau von 91,7 Prozent (92,2 Prozent) erreichte, eine Verbesserung von 0,5 Prozentpunkten.
Im vierten Quartal 2025 erhöhte sich das gesamte Geschäftsvolumen auf 19,9 Milliarden Euro (4Q 2024: 19,5 Milliarden Euro). Das interne Wachstum war mit 6,7 Prozent stark.
Das operative Ergebnis wuchs auf 2,1 (1,9) Milliarden Euro, was einem Anstieg von 9,6 Prozent entspricht. Es erreichte damit 27 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks. Ausschlaggebend dafür war ein stärkeres versicherungstechnisches Ergebnis.
Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf ein sehr gutes Niveau von 93,6 Prozent (94,7 Prozent). Die Schadenquote lag bei 69,8 Prozent (70,7 Prozent), was einer Verbesserung um 0,9 Prozentpunkte entspricht. Die Kostenquote verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 23,8 Prozent (24,1 Prozent).
Unser Privatkundengeschäft erzielte ein hervorragendes internes Wachstum von 9 Prozent und die Schaden-Kosten-Quote erreichte 94,5 Prozent (94,0 Prozent).
Das Gewerbekundengeschäft erzielte ein internes Wachstum von 3 Prozent, wobei wir im aktuellen Marktumfeld vorsichtig agierten. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 4,0 Prozentpunkte auf ein starkes Niveau von 92,6 Prozent (96,6 Prozent).
Lebens- und Krankenversicherung: Durchweg gute Ergebnisse
Die Neugeschäftsmarge blieb mit 5,7 Prozent (5,7 Prozent) auf einem starken Niveau. Der Neugeschäftswert stieg auf 4,8 (4,7) Milliarden Euro, ein um Wechselkurseffekte und Änderungen der Geschäftszuordnung10 bereinigterAnstieg von 5,8 Prozent.
Das operative Ergebnis wuchs auf 5,6 (5,5) Milliarden Euro, ein Anstieg von 1,7 Prozent. Das Ergebnis lag damit über dem Mittelwert unseres Gesamtjahresausblicks.
Die vertragliche Servicemarge (CSM) blieb weitgehend stabil bei 55,7 Milliarden Euro gegenüber
Im vierten Quartal 2025 belief sich der PVNBP, der Barwert der Neugeschäftsbeiträge, auf 21,2 Milliarden Euro (4Q 2024: 21,2 Milliarden Euro), ein Anstieg von 7,8 Prozent, bereinigt um Wechselkurseffekte und Änderungen der Geschäftszuordnung10. Der Anteil der in unseren bevorzugten Geschäftszweigen erzielten Neugeschäftsprämien betrug 90 Prozent (92 Prozent).
Die Neugeschäftsmarge lag bei starken 5,8 Prozent (5,5 Prozent) und damit über unserem Ziel von mindestens 5 Prozent. Der Neugeschäftswert stieg um 5,3 Prozent auf 1,2 (1,2) Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Änderungen der Geschäftszuordnung10 betrug der Zuwachs 11,7 Prozent.
Das operative Ergebnis erreichte mit 1,4 (1,4) Milliarden Euro ein gutes Niveau. Unser Ergebnis entspricht 25 Prozent des Mittelwerts unseres Gesamtjahresausblicks.
Die vertragliche Servicemarge (CSM) stieg auf 55,7 Milliarden Euro (3Q 2025: 55,5 Milliarden Euro). Das normalisierte Wachstum der vertraglichen Servicemarge von 1,4 Prozent war sehr gut und überkompensierte nicht-wirtschaftliche Bewegungen.
Asset Management: Hervorragende Nettomittelzuflüsse in das für Dritte verwaltete Vermögen
---------------------
Im Gesamtjahr 2025 erhöhten sich die operativen Erträge auf 8,5 Milliarden Euro (12M 2024: 8,3 Milliarden Euro), was einem internen Wachstum von 5,9 Prozent entspricht. Höhere Erträge aus dem verwalteten Vermögen, welche um Wechselkurseffekte bereinigt um 8,3 Prozent zunahmen, waren der wesentliche Treiber. Dieses Wachstum ist vor allem auf ein höheres durchschnittliches für Dritte verwaltetes Vermögen zurückzuführen.
Das operative Ergebnis erhöhte sich auf 3,3 (3,2) Milliarden Euro, ein Anstieg von 3,3 Prozent, oder 6,9 Prozent bereinigt um Wechselkurseffekte. Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis erreichte sehr gute 60,7 Prozent (61,1 Prozent) und war damit besser als unser Jahresziel von rund 61 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt die starke Umsatzdynamik und Managementmaßnahmen wider.
Das für Dritte verwaltete Vermögen belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 1,990 (1,920) Billionen Euro und erreichte damit ein Allzeithoch. Hervorragende Nettomittelzuflüsse in Höhe von 139 Milliarden Euro und positive Markteffekte in Höhe von 94 Milliarden Euro wurden teilweise durch negative Wechselkurseffekte in Höhe von 170 Milliarden Euro ausgeglichen. Das durchschnittliche für Dritte verwaltete Vermögen belief sich auf 1,914 Billionen Euro und lag damit um 5,8 Prozent über dem Durchschnittswert des Jahres 2024.
Im vierten Quartal 2025 erreichten die operativen Erträge 2,3 Milliarden Euro (4Q 2024: 2,4 Milliarden Euro), ein internes Wachstum von 5,8 Prozent. Dies war auf höhere Erträge aus dem verwalteten Vermögen zurückzuführen, die währungsbereinigt um 10,5 Prozent stiegen.
Das operative Ergebnis belief sich auf 928 (941) Millionen Euro, ein Anstieg von 5,3 Prozent bereinigt um Wechselkurseffekte. Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis blieb mit 60,0 Prozent (60,0 Prozent) stabil auf einem ausgezeichneten Niveau.
Das für Dritte verwaltete Vermögen in Höhe von 1,990 Billionen Euro zum 31. Dezember 2025 stieg gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 3,2 Prozent (4Q 2024: 1,920 Billionen Euro; 3Q 2025: 1,928 Billionen Euro). Dies ist im Wesentlichen auf starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 45 Milliarden Euro und Markteffekte in Höhe von 20 Milliarden Euro zurückzuführen. Das durchschnittliche für Dritte verwaltete Vermögen stieg gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 4,8 Prozent und erreichte 1,978 Billionen Euro.
FUSSNOTEN
[1] Internes Wachstum; gesamtes Wachstum 4,0 Prozent in 12M 2025 und -0,5 Prozent in 4Q 2025.
[2] Solvency II Quote / Solvency-II-Kapitalisierungsquote: Kennzahl, die die Kapitalausstattung eines Unternehmens durch den Vergleich der Eigenmittel mit der Solvenzkapitalanforderung ausdrückt. Dies gilt für alle Angaben zur Solvency II Quote in diesem Dokument.
[3] Wie immer stehen die Aussagen unter dem Vorbehalt, dass Naturkatastrophen und widrige Entwicklungen an den Kapitalmärkten sowie andere Faktoren, die in unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen dargelegt sind, das operative Ergebnis und/oder den Jahresüberschuss unserer Geschäftstätigkeiten sowie die Ergebnisse des Allianz Konzerns erheblich beeinträchtigen können.
[4] Veränderung bezieht sich auf das interne Wachstum.
[5] Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie und der bereinigten Eigenkapitalrendite auf der Grundlage des bereinigten Jahresüberschusses der Anteilseigner.
[6] Das Privatkundengeschäft beinhaltet kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Flotten. Dies gilt für alle Informationen in diesem Dokument, die sich auf das Privatkundengeschäft beziehen.
[7] Das Gewerbekundengeschäft beinhaltet Großunternehmen, mittelständische Unternehmen, Kreditversicherung sowie interne und externe Rückversicherung. Dies gilt für alle Informationen in diesem Dokument, die sich auf das Gewerbekundengeschäft beziehen.
[8]Normalisiertes CSM-Wachstum viertes Quartal 2025.
[9]Normalisiertes CSM-Wachstum 2025; Prozentsatz berechnet unter Berücksichtigung der Änderungen des Basiswerts im ersten Quartal 2025 und unter Einbeziehung der UniCredit Allianz Vita S.p.A. bis zum Verkauf im zweiten Quartal 2025.
[10] Verkauf unserer Beteiligung an dem Joint Venture mit UniCredit und Übertragung unseres deutschen Unfallversicherungsgeschäfts mit Prämienrückerstattung (UBR) sowie des österreichischen Krankenversicherungsgeschäfts von der Schaden- und Unfallversicherung in den Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung.
[11] Die Zahl beinhaltet die Brutto-CSM von 0,8 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2024 für UniCredit Allianz Vita S.p.A., die im dritten Quartal 2024 als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wurde.
[12]Internes Wachstum.
4Q & 12M 2025 ECKDATENTABELLE
Hinweis: Diese Eckdaten werden, soweit nicht anders ausgewiesen, in Millionen Euro dargestellt. Als Folge der Rundungen können sich bei der Berechnung von Summen und Prozentangaben geringfügige Abweichungen gegenüber den ausgewiesenen Summen bzw. Prozentangaben ergeben.
1Zeigt den Anteil des auf die Anteilseigner entfallenden Periodenüberschusses vor nichtoperativen Marktbewegungen und vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen (einschließlich aller damit verbundenen Steuereffekte).
2Bereinigter Periodenüberschuss der Anteilseigner, angepasst um saldierte Finanzaufwendungen für im Eigenkapital ausgewiesene nachrangige Anleihen ohne Endfälligkeit, dividiert durch den gewichteten Durchschnitt der Anzahl der Aktien, die sich im Berichtszeitraum in Umlauf befanden (Bereinigtes Ergebnis pro Aktie).
3Vorschlag.
4Stellt den Quotienten aus dem bereinigten Jahresüberschuss der Anteilseigner und dem durchschnittlichen Eigenkapital der Anteilseigner, zu Beginn und zum Ende des Jahres, dar. Der bereinigte Jahresüberschuss der Anteilseigner wird um saldierte Aufwendungen für im Eigenkapital ausgewiesene nachrangige Anleihen ohne Endfälligkeit angepasst. Vom durchschnittlichen Eigenkapital der Anteilseigner werden im Eigenkapital ausgewiesene nachrangige Anleihen ohne Endfälligkeit, nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Versicherungsverträgen und übrige nicht realisierte Gewinne und Verluste ausgeschlossen.
5Ohne Anteile anderer Gesellschafter.
6Enthält zum 31.12.2024 eine vertragliche Servicemarge in Höhe von 0,3 Milliarden Euro netto für UniCredit Allianz Vita S.p.A., welche im dritten Quartal 2024 als zur Veräußerung gehalten eingestuft und im zweiten Quartal 2025 veräußert wurde.
7Konzerndiversifizierte Risikokapitalzahlen auf Basis eines Konfidenzniveaus von 99,5%.
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.
Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.
Keine Pflicht zur Aktualisierung
Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.
Sonstiges
Die Zahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurden in Einklang mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erstellt. Die Angaben basieren auf vorläufigen Zahlen. Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 13. März 2026 veröffentlicht (Veröffentlichung des Geschäftsberichts).
Privatsphäre und Datenschutz
Die Allianz SE ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung.
