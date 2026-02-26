Der DAX hat sich am Mittwoch stark entwickelt und am Ende deutlich über der 25.000er-Marke schließen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 25.175,94 Zählern. Der Start in den Donnerstag dürfte allerdings wieder etwas schwächer verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 25.132 Zähler.Nachdem bereits am Vorabend nach US-Börsenschluss Nvidia und Salesforce ihre Zahlen vorgelegt haben, geht es heute mit einer ganzen Reihe von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
