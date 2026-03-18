Die Eurobattery Minerals-Aktie führte bis Ende letzten Jahres ein Schattendasein. Seit Anfang 2026 stieg der Kurs von 0,08 € auf 0,19 €. Am Mittwoch steigt sie aktuell um +16% und steht bei 0,14 €. Was ist hier zu erwarten, und was ist zu beachten? Wolfram als wichtiger Rohstoff Wolfram ist hochschmelzendes, extrem dichtes und hartes Metall und wird für extrem harte Metalle beigefügt. Insbesondere im Rüstungsbereich werden solche Metalle benötigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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